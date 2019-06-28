3 этажа, боулинг и абстрактная живопись. Шарапова показала свой особняк в Лос-Анджелесе
Мария по-настоящему влюблена в этот дом.
Российская теннисистка Мария Шарапова специально для американского журнала об архитектуре Architectural Diges рассказала о своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Трехэтажное здание Шараповой расположено неподалеку от Тихого океана и построено из стекла и бетона. По словам спортсменки, в основу проекта легли идеи и принципы японской архитектуры и минимализм. Мария сама принимала участие в разработке проекта и постоянно напоминала архитекторам, что этот дом должен стать лучшим в их карьере.
В лос-анджелесском доме Шараповой есть фонтан, бассейн, две дорожки для боулинга, несколько картин и фотографий (за авторством Джо Гуда, Жана-Мишеля Баския, Криса Гуолтни), а также множество предметов из Японии.
- 1 июля в Лондоне стартует очередной розыгрыш Уимблдона.
- В первом круге лондонского турнира Шарапова сыграет с француженкой Полин Пармантье.
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