Турнир

Первый раунд Уимблдона явится на каналах Eurosport 1 июля в полдень. Теннисные хищники две недели будут терзать друг друга на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Призовой фонд турнира в этом году составляет 43,3 миллиона евро, что на 2,5 млн больше прошлогоднего банка. Мужской финал запланирован на 14 июля, женский пройдет на день раньше.

Трансляции

Телеканалы Eurosport за две недели завалят вас часами тенниса в режиме нон-стоп. Для зрителей из России первая неделя Уимблдона пройдет на Еurosport 1, начиная с субботы и всю вторую неделю – на Eurosport 1 и Eurosport 2 (на время «Тур де Франс»).

Все матчи центрального корта покажут на Eurosport 4K в Ultra HD.

Зрители из Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) получат полный объем Уимблдона на Еurosport 2.

Помните про Eurosport Player – онлайн-сервис обеспечит максимальный охват турнира. Все, что не попадет в эфир, вы найдете в приложении Eurosport Player – просто оформляйте подписку и вставляйте спички в глаза. Ваши гаджеты уже заждались стонов Марии Шараповой.

Фавориты

Новак ДжоковичGetty Images

Мужчины

Главный фаворит – конечно, Новак Джокович. Во-первых, он действующий чемпион. Во-вторых, в этом десятилетии он выигрывал Уимблдон четыре раза. В-третьих, три из четырех последних мэйджоров остались за ним.

Конкуренцию сербу составят Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Швейцарец чаще всех побеждал на этом покрытии, а испанец всегда в лидерах, несмотря на то, что давненько не был в финале Уимблдона.

Не забывайте про Чилича и Зверева – парней с мощной подачей и солидной игрой в розыгрышах. Тем более что Марин – финалист 2018-го, а от Саши давно ждут прорыва на «Шлемах».

Интересно проследить за Циципасом – Стефаноc обыграл чуть ли не всех соперников по топ-10 и далеко забирался на предыдущих мэйджорах. А еще за Кирьосом, который выступит на любимом покрытии. Ник уже доходил до четвертьфинала Уимблдона и хочет повторить достижение.

Женщины

Эшли БартиGetty Images

В самой приятной части турнира выделяется Эшли Барти. Во-первых, она первая ракетка мира. Во-вторых, не проигрывает уже 12 матчей подряд. В-третьих, взяла уже три титула в 2019-м. В-четвертых, ее манера игры идеально подходит для покрытия Уимблдона.

Осака – главная соперница Барти. Хотя бы потому, что взяла два «Шлема» из последних трех. Мощная подача в стиле Изнера прибавляет шансов финалистке Истбурна Каролине Плишковой.

Не забывайте Анжелик Кербер – именно она взяла корону Уимблдона в прошлом году.

А есть смысл писать про шансы Халеп и Серены? Они всегда в топе. Тем более что американка предельно мотивирована – это одна из последних возможностей взять 24-й «Шлем» и догнать Маргарет Корт.

Очень хочется верить в успешное выступление русских девушек. Наибольшие шансы пройти в решающие стадии у Касаткиной и Марии Юрьевны. Правда, Шарапова только-только вернулась после травмы.

Шоу

Команда Eurosport–Россия ворвалась в Лондон и уже сочиняет для вас новые челленджи и сюжеты. Специально для зрителей канала Eurosport и юзеров Eurosport.ru мы готовим массу эксклюзива: ежедневные интервью с теннисистами и болельщиками, вся кухня Уимблдона, фан и познавательные темы – ждите разрывную пулю с контентом.

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Хайлайты матчей, нарезки лучших ударов дня и другие важнейшие моменты турнира смотрите в видеоразделе на сайте Eurosport.

На первой неделе турнира перед программой «Гейм, Шетт и Матс» русских зрителей Eurosport 1 будут ждать итоги дня – Владас Ташев уместит все самое интересно в 20 минут.

Комментаторы

Вас ждут титаны каналов Eurosport: Андрей Кузнецов и Илья Геец, Екатерина Бычкова и Александр Каливод, Александр Метревели и Анна Дмитриева, Кирилл Дышловой, Николай Саприн, Александр Собкин, Вадим Кольцов и Георгий Шаков.

Кроме того, в среду, 3 июля ждите в роли комментатора олимпийскую чемпионку Елену Дементьеву, которая поработает в паре Ильей Геецем. А Вера Звонарева подключится к бригаде после возвращения с турнира – ей будет ассистировать Николай Саприн.

Малиновый голос Eurosport – Анна Чакветадзе – на первой неделе проведет трансляции соло – ее напарник Владас Ташев отработает для вас из Лондона, где компанию ему составит Максим Янчевский.

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