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«Я доступна». Серена готова сыграть в паре с Марреем
Такой паре можно сразу вручать кубок.
Американская теннисистка Серена Уильямс допустила возможность сыграть в паре с британцем Энди Марреем на Уимблдоне.
«Я доступна. Нужно просто подождать и посмотреть», – сказала Серена.
Так Серена прокомментировала слова Энди, который в начале недели выразил готовность сыграть в паре с любой из сестер Уильямс. Позже на пресс-конференции Маррей не отказался от своих слов: «Она, возможно, лучший игрок в истории, и была бы отличным партнером».
- 20 июня Маррей впервые вышел на корт после Australian Open-2019. И уже с металлическим протезом в бедре.
- Энди в паре с Фелисиано Лопесом с ходу выиграл турнир ATP в Лондоне.
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