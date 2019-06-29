Американская теннисистка Серена Уильямс допустила возможность сыграть в паре с британцем Энди Марреем на Уимблдоне.

«Я доступна. Нужно просто подождать и посмотреть», – сказала Серена.

Так Серена прокомментировала слова Энди, который в начале недели выразил готовность сыграть в паре с любой из сестер Уильямс. Позже на пресс-конференции Маррей не отказался от своих слов: «Она, возможно, лучший игрок в истории, и была бы отличным партнером».

20 июня Маррей впервые вышел на корт после Australian Open-2019. И уже с металлическим протезом в бедре.

Энди в паре с Фелисиано Лопесом с ходу выиграл турнир ATP в Лондоне.

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