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Старт Хачанова, Медведева и Касаткиной, а еще заруба Джоковича с Кольшрайбером

Старт Хачанова, Медведева и Касаткиной, а еще заруба Джоковича с Кольшрайбером
Eurosport

11 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Главный травяной турнир года открывает свои двери.

Центральный корт

Новак Джокович (Сербия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – начало в 15:00 (мск)

Юлия Путинцева (Казахстан) Наоми Осака (Япония, 2)

Кайл Эдманд (Великобритания, 30) – Хауме Мунар (Испания)

Корт №1

Симона Халеп

Симона ХалепGetty Images

Симона Халеп (Румыния, 7) – Александра Саснович (Белоруссия) – начало в 15:00 (мск)

Иржи Веселы (Чехия) – Александр Зверев (Германия, 6)

Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США)

Корт №2

Стэн Вавринка (Швейцария, 22) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – начало в 13:00 (мск)

Лин Чжоу (Китай) – Каролина Плишкова (Чехия, 3)

Томас Фаббиано (Италия) – Стефанос Циципас (Греция, 7)

Каролин Возняцки (Дания, 14) – Сара Соррибес (Испания)

Корт №3

Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – Пьер-Юж Эрбер (Франция) – начало в 13:00 (мск)

Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Арина Соболенко (Белоруссия, 10)

Кристи Херим Ан (США) – Анастасия Севастова (Латвия, 12)

Юго Умбер (Франция) – Гаэль Монфис (Франция, 16)

Корт №4

Зарина Дияс

Зарина ДиясGetty Images

Петер Гожовчик (Германия) – Роберто Баутиста (Испания, 23) – начало в 13:00 (мск)

Анна Шмидлова (Словакия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)

Даниэль Коллинс (США) – Зарина Дияс (Казахстан)

Лоренцо Сонего (Италия)– Марсель Гранольерс (Испания)

Корт №6

Полона Херцог (Словения) – Виктория Кужмова (Словакия) – начало в 13:00 (мск)

Микаэла Бузарнеску (Румыния) – Джессика Пегула (США)

Хуберт Хуркач (Польша) – Душан Лайович (Сербия, 32)

Роберто Карбаллес (Испания) – Миомир Кечманович (Сербия)

Корт №7

Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Райлли Опелка (США) – начало в 13:00 (мск)

Кристина Кучова (Чехия) – Александра Крунич (Сербия)

Андреа Арнабольди (Италия) – Иво Карлович (Хорватия)

Далила Якупович (Словения) – Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Корт №8

Даяна Ястремская

Даяна ЯстремскаяGetty Images

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 13:00 (мск)

Эрнест Гулбис (Латвия) Леонардо Майер (Аргентина)

Пабло Каррено (Испания) – Алексей Попырин (Австралия)

Корт №9

Мари Бузкова (Чехия) – Мона Бартель (Германия) – начало в 13:00 (мск)

Стив Дарсис (Бельгия) – Миша Зверев (Германия)

Вероника Кудерметова (Россия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия)

Жереми Шарди (Франция) – Мартин Клижан (Словакия)

Корт №10

Маргарита Гаспарян (Россия) – Анна-Лена Фридсам (Германия) – начало в 13:00 (мск)

Денис Кудла (США) – Малек Жазири (Тунис)

Анастасия Потапова (Россия) – Джил Тайхманн (Швейцария)

Ребекка Питерссон (Швеция) – Янина Викмайер (Бельгия)

Корт №11

Маркос Джирон (США) – Фелисиано Лопес (Испания) – начало в 13:00 (мск)

Ига Свёнтек (Польша) – Виктория Голубиц (Швейцария)

Пабло Куэвас (Уругвай) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

Корт №12

Виктория Азаренко

Виктория АзаренкоEurosport

Кэти Макнелли (США) – Хизер Уотсон (Великобритания) – начало в 13:00 (мск)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19) – Вашек Поспишил (Канада)

Прайнеш Гуннесваран (Индия) – Милош Раонич (Канада, 15)

Ализе Корне (Франция) – Виктория Азаренко (Белоруссия)

Корт №14

София Кенин (США, 27) – Астра Шарма (Австралия) – начало в 13:00 (мск)

Шелби Роджерс (США) – Анетт Контавейт (Эстония, 20)

Йозеф Ковалик (Словакия) – Робин Хасе (Голландия)

Бенуа Пэр (Франция, 28) – Хуан Лондеро (Аргентина)

Корт №15

Янко Типсаревич (Сербия) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало в 13:00 (мск)

Маркета Вондроушова (Чехия, 16) – Мэдисон Брэнгл (США)

Григор Димитров (Болгария) – Корентен Муте (Франция)

Чжэн Шуай (Китай) – Каролин Гарсия (Франция, 23)

Корт №16

Дарья Касаткина

Дарья КасаткинаGetty Images

Бернарда Пера (США) – Мария Саккари (Греция, 31) – начало в 13:00 (мск)

Андрес Сеппи (Италия) – Николас Ярри (Чили)

Камиль Майхрзак (Польша) – Фернандо Вердаско (Испания)

Айла Томлянович (Австралия) – Дарья Касаткина (Россия, 29)

Корт №17

Мэдисон Киз (США) – Луксика Кумхум (Тайланд) – начало в 13:00 (мск)

Петра Мартич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США)

Мариус Копил (Румыния) – Гуидо Пелья (Аргентина, 26)

Брэдли Клан (Канада) – Давид Гоффен (Бельгия, 21)

Корт №18

Элина Свитолина (Украина, 8) – Дарья Гаврилова (Австралия) – начало в 13:00 (мск)

Карен Хачанов (Россия, 10) – Сунву Квон (Южная Корея)

Даниил Медведев (Россия, 11) – Паоло Лоренци (Италия)

Сувэй Сьех (Тайвань, 28) – Елена Остапенко (Латвия)

Уимблдон на Eurosport. Третий мэйджор сезона с комментариями Дементьевой и Чакветадзе

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