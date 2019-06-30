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Старт Хачанова, Медведева и Касаткиной, а еще заруба Джоковича с Кольшрайбером
Главный травяной турнир года открывает свои двери.
Центральный корт
Новак Джокович (Сербия, 1) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – начало в 15:00 (мск)
Юлия Путинцева (Казахстан) – Наоми Осака (Япония, 2)
Кайл Эдманд (Великобритания, 30) – Хауме Мунар (Испания)
Корт №1
Симона ХалепGetty Images
Симона Халеп (Румыния, 7) – Александра Саснович (Белоруссия) – начало в 15:00 (мск)
Иржи Веселы (Чехия) – Александр Зверев (Германия, 6)
Винус Уильямс (США) – Кори Гауфф (США)
Корт №2
Стэн Вавринка (Швейцария, 22) – Рубен Бемельманс (Бельгия) – начало в 13:00 (мск)
Лин Чжоу (Китай) – Каролина Плишкова (Чехия, 3)
Томас Фаббиано (Италия) – Стефанос Циципас (Греция, 7)
Каролин Возняцки (Дания, 14) – Сара Соррибес (Испания)
Корт №3
Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – Пьер-Юж Эрбер (Франция) – начало в 13:00 (мск)
Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Арина Соболенко (Белоруссия, 10)
Кристи Херим Ан (США) – Анастасия Севастова (Латвия, 12)
Юго Умбер (Франция) – Гаэль Монфис (Франция, 16)
Корт №4
Зарина ДиясGetty Images
Петер Гожовчик (Германия) – Роберто Баутиста (Испания, 23) – начало в 13:00 (мск)
Анна Шмидлова (Словакия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
Даниэль Коллинс (США) – Зарина Дияс (Казахстан)
Лоренцо Сонего (Италия)– Марсель Гранольерс (Испания)
Корт №6
Полона Херцог (Словения) – Виктория Кужмова (Словакия) – начало в 13:00 (мск)
Микаэла Бузарнеску (Румыния) – Джессика Пегула (США)
Хуберт Хуркач (Польша) – Душан Лайович (Сербия, 32)
Роберто Карбаллес (Испания) – Миомир Кечманович (Сербия)
Корт №7
Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Райлли Опелка (США) – начало в 13:00 (мск)
Кристина Кучова (Чехия) – Александра Крунич (Сербия)
Андреа Арнабольди (Италия) – Иво Карлович (Хорватия)
Далила Якупович (Словения) – Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Корт №8
Даяна ЯстремскаяGetty Images
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 13:00 (мск)
Эрнест Гулбис (Латвия) – Леонардо Майер (Аргентина)
Пабло Каррено (Испания) – Алексей Попырин (Австралия)
Корт №9
Мари Бузкова (Чехия) – Мона Бартель (Германия) – начало в 13:00 (мск)
Стив Дарсис (Бельгия) – Миша Зверев (Германия)
Вероника Кудерметова (Россия) – Исалин Бонавентюр (Бельгия)
Жереми Шарди (Франция) – Мартин Клижан (Словакия)
Корт №10
Маргарита Гаспарян (Россия) – Анна-Лена Фридсам (Германия) – начало в 13:00 (мск)
Денис Кудла (США) – Малек Жазири (Тунис)
Анастасия Потапова (Россия) – Джил Тайхманн (Швейцария)
Ребекка Питерссон (Швеция) – Янина Викмайер (Бельгия)
Корт №11
Маркос Джирон (США) – Фелисиано Лопес (Испания) – начало в 13:00 (мск)
Ига Свёнтек (Польша) – Виктория Голубиц (Швейцария)
Пабло Куэвас (Уругвай) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
Корт №12
Виктория АзаренкоEurosport
Кэти Макнелли (США) – Хизер Уотсон (Великобритания) – начало в 13:00 (мск)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 19) – Вашек Поспишил (Канада)
Прайнеш Гуннесваран (Индия) – Милош Раонич (Канада, 15)
Ализе Корне (Франция) – Виктория Азаренко (Белоруссия)
Корт №14
София Кенин (США, 27) – Астра Шарма (Австралия) – начало в 13:00 (мск)
Шелби Роджерс (США) – Анетт Контавейт (Эстония, 20)
Йозеф Ковалик (Словакия) – Робин Хасе (Голландия)
Бенуа Пэр (Франция, 28) – Хуан Лондеро (Аргентина)
Корт №15
Янко Типсаревич (Сербия) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало в 13:00 (мск)
Маркета Вондроушова (Чехия, 16) – Мэдисон Брэнгл (США)
Григор Димитров (Болгария) – Корентен Муте (Франция)
Чжэн Шуай (Китай) – Каролин Гарсия (Франция, 23)
Корт №16
Дарья КасаткинаGetty Images
Бернарда Пера (США) – Мария Саккари (Греция, 31) – начало в 13:00 (мск)
Андрес Сеппи (Италия) – Николас Ярри (Чили)
Камиль Майхрзак (Польша) – Фернандо Вердаско (Испания)
Айла Томлянович (Австралия) – Дарья Касаткина (Россия, 29)
Корт №17
Мэдисон Киз (США) – Луксика Кумхум (Тайланд) – начало в 13:00 (мск)
Петра Мартич (Хорватия) – Дженнифер Брэйди (США)
Мариус Копил (Румыния) – Гуидо Пелья (Аргентина, 26)
Брэдли Клан (Канада) – Давид Гоффен (Бельгия, 21)
Корт №18
Элина Свитолина (Украина, 8) – Дарья Гаврилова (Австралия) – начало в 13:00 (мск)
Карен Хачанов (Россия, 10) – Сунву Квон (Южная Корея)
Даниил Медведев (Россия, 11) – Паоло Лоренци (Италия)
Сувэй Сьех (Тайвань, 28) – Елена Остапенко (Латвия)
Уимблдон на Eurosport. Третий мэйджор сезона с комментариями Дементьевой и Чакветадзе