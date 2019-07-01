Российская теннисистка Мария Шарапова выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Спортсменка опубликовала в инстаграме фотографию в белой футболке, на которой радужными буквами написаны следующие слова: «Каждый заслуживает любви». Эта футболка – подарок Виктории Бекхэм, жены бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участницы Spice Girls.

«Я хотела воспеть ЛГБТ-сообщество и его посыл о положительных изменениях и инклюзивности. Я всегда чувствовала глубокую связь с этим сообществом и с гордостью поддерживаю его борьбу за равенство», – поделилась Бекхэм историей создания футболки.

Деньги от каждой проданной майки (90 фунтов) идут в правозащитную организацию Albert Kennedy Trust.

Шарапова сфотографировалась в футболке с радужными буквами на мероприятии, посвященном началу сотрудничества ее бренда конфет Sugarpova с британской сетью Kingdom of Sweets.

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