Первый день Уимблдона у мужчин не обошелся без сенсаций: друг за другом вылетели Александр Зверев и Стефанос Циципас, идущие в рейтинге ATP пятым и шестым соответственно.

Зверев в четырех партиях уступил чеху Иржи Веселы – 6:4, 3:6, 2:6, 5:7. Циципас не справился с Томасом Фаббиано из Италии, проиграв в пяти сетах – 1:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10), 3:6.

Фаббиано идет на 89-м месте рейтинга ATP, Веселы – 124-й.

Во втором круге итальянец встретится с хорватом Иво Карловичем, чех сыграет с Пабло Куэвасом из Уругвая.

Джокович начал защиту титула уверенной победой над Кольшрайбером

Качай приложение Eurosport для iOS или Android