Винус Уильямс в первом круге Уимблдона уступила соотчественнице Кори Гауфф – самой молодой участнице турнира.

Итоговый счет встречи – 6:4, 6:4, игра продолжалась 1 час 21 минуту. 15-летняя Гауфф выполнила четыре эйса и реализовала три брейк-пойнта из трех. На счету Винус две подачи навылет и четыре двойные ошибки. Уильямс также один раз сделала брейк.

Победой над Уильямс Гауфф побила рекорд Анны Курниковой, который держался с 1996 года. Она стала самой юной теннисисткой, прошедшей во второй круг турнира «Большого шлема». В 1996 году 15-летняя Курникова дошла до четвертого круга US Open.

Видео - Винус проиграла самой молодой участнице Уимблдона 02:47

Гауфф занимает 313-е место в текущем рейтинге WTA.

Во втором круге она сыграет со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

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