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«Я тебе заплачу». Пэр попытался заказать еду через судью на вышке

«Я тебе заплачу». Пэр попытался заказать еду через судью на вышке
Eurosport

24 мин. назад

Наверное, француз подумал, что Uber Eats заключил партнерство не только с Лигой 1, но и с Уимблдоном.

Французский теннисист Бенуа Пэр во время матча первого круга Уимблдона-2019 против аргентинца Хуана Лондеро попытался заказать доставку еды через арбитра на вышке.

Заруба между Пэром и Лондеро продолжалась почти три часа. В один момент француз не выдержал и обратился за помощью к арбитру Карлосу Бернардосу: «Я попросил еды пять геймов назад, но ее все еще нет. Я голоден. Тут неподалеку есть ресторан. Я тебе заплачу, деньги есть», – заявил Пэр.

Видео - «Я тебе заплачу». Пэр попытался заказать еду через судью на вышке

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В итоге Бенуа, несмотря на голод, одолел соперника со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 7:6 (4).

  • В следующем круге Пэр сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.
  • Действующий победитель Уимблдона – соотечественник Кецмановича Новак Джокович.

Uber Eats стал титульным спонсором Лиги 1, с 2020 года мяч на поле будут доставлять курьеры

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