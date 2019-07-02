Французский теннисист Бенуа Пэр во время матча первого круга Уимблдона-2019 против аргентинца Хуана Лондеро попытался заказать доставку еды через арбитра на вышке.

Заруба между Пэром и Лондеро продолжалась почти три часа. В один момент француз не выдержал и обратился за помощью к арбитру Карлосу Бернардосу: «Я попросил еды пять геймов назад, но ее все еще нет. Я голоден. Тут неподалеку есть ресторан. Я тебе заплачу, деньги есть», – заявил Пэр.

Видео - «Я тебе заплачу». Пэр попытался заказать еду через судью на вышке 01:29

В итоге Бенуа, несмотря на голод, одолел соперника со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 7:6 (4).

В следующем круге Пэр сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Действующий победитель Уимблдона – соотечественник Кецмановича Новак Джокович.

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