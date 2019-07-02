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Шарапова второй год подряд покинула турнир после первого круга, не подав на матч
На этот раз российскую звезду выбила Полин Пармантье из Франции.
Победительница Уимблдона-2004 Мария Шарапова вылетела из нынешнего розыгрыша турнира. В первом круге россиянка уступила француженке Полин Пармантье, снявшись при счете 6:4, 6:7(4), 0:5.
Матч продолжался 2 часа 16 минут. Во втором сете Шарапова подавала на матч при счете 5:3 и была в двух очках от победы. После проигранной на тай-брейке партии Мария брала медицинский тайм-аут.
- Мария не побеждает на Уимблдоне в течение четырех лет.
- В 2018-м она в первом круге проиграла Виталии Дьяченко, также не подав на матч при счете 5:3 во втором сете.
- Шарапова провела третий матч после возвращения: на протяжении пяти месяцев теннисистку беспокоило плечо.
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