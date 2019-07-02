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Маррей и Серена сыграют в миксте

Маррей и Серена сыграют в миксте
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 45 мин. назад

Посмотрим, будет очень интересно!

Британский теннисист Энди Маррей определился с напарницей на смешанный турнир Уимблдона. Он сыграет в паре с американкой Сереной Уильямс. The Sun сообщает, что оба спортсмена подтвердили информацию.

«На корте мы очень похожи, и мне это всегда в нем нравилось. Он обладает трудовой этикой, и я всегда в нем это уважала. Он действительно выделяется среди других теннисистов-мужчин, потому что действительно много говорит о правах женщин», – заявила 38-летняя Серена.

  • Когда Маррей объявил о поиске партнерши, на возможность сыграть вместе намекнула Мария Шарапова.
  • Смешанный турнир стартует на Уимблдоне 5 июля.
  • В одиночном разряде Уильямс уже прошла итальянку Гатто-Монтиконе.

Маррей: «Мы с Шараповой уже играли вместе, и получилось не то чтобы очень хорошо»

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