Британский теннисист Энди Маррей определился с напарницей на смешанный турнир Уимблдона. Он сыграет в паре с американкой Сереной Уильямс. The Sun сообщает, что оба спортсмена подтвердили информацию.

«На корте мы очень похожи, и мне это всегда в нем нравилось. Он обладает трудовой этикой, и я всегда в нем это уважала. Он действительно выделяется среди других теннисистов-мужчин, потому что действительно много говорит о правах женщин», – заявила 38-летняя Серена.

Когда Маррей объявил о поиске партнерши, на возможность сыграть вместе намекнула Мария Шарапова.

Смешанный турнир стартует на Уимблдоне 5 июля.

В одиночном разряде Уильямс уже прошла итальянку Гатто-Монтиконе.

Маррей: «Мы с Шараповой уже играли вместе, и получилось не то чтобы очень хорошо»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android