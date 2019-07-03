Мужчины

Сенсационные поражения Тима, Циципаса и Зверева

Саша ЗверевGetty Images

Перед Уимблдоном Зверев громче остальных высказывался о несуразности ситуации, при которой на «Шлемах» из раза в раз побеждает кто-то из легендарной тройки. Саша предположил, что британский мэйджор может стать поворотным, когда вперед вырвется кто-то из молодых. Упс!

Сам Зверев почти без борьбы уступил 124-му номеру рейтинга Веселы, хотя взял первую партию. Показательный момент – падение немца, приведшее к матчболу соперника. Саша как всегда споткнулся невовремя – в матче на мэйджоре. Поддержал Зверева Циципас, от которого точно не ждали поражения во встрече с Томасом Фаббиано. Грек, выходивший во вторую неделю на последних двух «Шлемах», отыграл два матчбола на тай-брейке четвертой партии, казалось, переломил ход матча, но все же проиграл. А ведь на его победу букмекеры давали меньше 1,1.

Финалист «Ролан Гаррос» Тим слился против Сэма Куэрри. Вернувшийся после продолжительного отсутствия из-за травмы американец умудрился даже повесить сопернику баранку. Проиграл даже Шаповалов (Ричардасу Беранкису), но в него вроде как никто и не верил.

Федерер заставил понервничать

Роджер вдруг проиграл первый сет 85-й ракетке планеты из ЮАР Ллойду Харрису, но дальше нашел свою игру и завалил противника, отдав пять геймов в трех последующих партиях. Статистика говорит о многом: на старте матча швейцарец допустил 6 невынужденных ошибок, за весь оставшийся отрезок – только 8.

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Проходные матчи Джоковича и Надаля

Новаку достался в первом круге Филипп Кольшрайбер – это был их четвертый матч в этом году. В последних двух победил серб – в этот раз тоже. При этом Джоко в первых двух партиях сначала отдавал сопернику подачу, но тут же отыгрвался. В итоге все закончилось для него на позитиве – в трех сетах.

Надаль тоже не потратил слишком много времени, хотя на старте матча мог уступать 0:3 с двумя брейками соперника – Юити Сагиты. Но здесь можно сделать скидку на то, что для Рафы этот матч стал первым на траве в этом году – разыгравшись, испанец снес японца.

Русские идут дальше

Даниил МедведевGetty Images

Теннисисты из России, в отличие от теннисисток, прошли во второй круг в полном составе. Почти не испытал проблем Медведев, обыгравший в трех сетах итальянского пенсионера Лоренци. Хотя у Даниила и соперник был проще, чем у Карена и Андрея.

Хачанов четыре партии бился с упертым южнокорейцем Сунву Квоном – соперник так не хотел домой, что едва не затащил русского номер один в решающую партию, но Карен проявил стойкость. Рублев, неожиданно как минимум для букмекеров (шел аутсайдером), справился с Кристианом Гариным из Чили, который провел выдающийся грунтовый сезон. Но на траве у него не сложилось: латиноамериканец отыгрался с 2:4 в первой парти и взял ее, но затем поплыл и сдался в четырех.

Женщины

Шарапова и Касаткина вылетели

Если от Дарьи в последнее время ничего не ждут (первая ракетка России лишь раз в этом году доходила дальше второго круге), то в Шарапову верили и надеялись, что Полин Пармантье из Франции ей по зубам. А получился ремейк прошлогоднего хоррора, когда звезда уступила почти с матчболов Дьяченко. Маша вела 6:4, 5:2, подавала на матч при 5:3, но чудесным образом проиграла на тай-брейке. После было обидно: дала знать о себе травма плеча, из-за которой третья партия превратилась в формальность – 0:5 и отказ.

Возвращаясь к Касаткиной: она проиграла Айле Томлянович. Бывшая герлфренд Кирьоса затратила на выход во второй круг чуть больше часа, а Даша теперь выпадет из топ-35.

Россия потеряла семь участниц за два дня

Не сложились матчи у большей половины отечественных теннисисток: Павлюченкова без шансов уступила Бенчич; Кузнецова вела в решающей партии, но проиграла Ван Эйтванк; Александрова разгромила Синякову в первой партии, но дальше дважды получила по 1:6; Дьяченко вернулась в игру против Младенович, но француженка оказалась сильнее на финише; Калинская с баранкой проиграла Линетт. О Шараповой и Касаткиной уже упоминали.

Дальше прошли только Гаспарян, Флинк, Потапова и Кудерметова, но, вероятно, до второй недели они не доживут: дальше у них Мартич, Свитолина, Возняцки и Гёргес. И все равно, кто с кем играет.

Мугуруса, Осака и Соболенко собрали чемоданы

Наоми ОсакаGetty Images

Удивительно, но вторая, 11-я и экс-первая ракетки мира на троих не взяли ни сета. Соболенко покинула турнир первой из сеяных, проиграв Магдалене Рыбариковой. Впрочем, поражение белоруски угадывалось: словачка лучшие результаты показывает как раз на траве, а вот Арина на ней не блещет.

Осака второй раз за 12 дней уступила Путинцевой, так и не подобрав ключ не только к сопернице, но и к игре на траве. Теперь догнать Эшли Барти (та, кстати, выиграла 13-й матч подряд) будет крайне непросто.

Больше всего потряс вылет Мугурусы, которая влетела 121-й ракетке мира из Бразилии Хаддад-Майя. Ну, тут главный вопрос: как экс-победительница Уимблдона могла допустить провалы в решающие моменты обеих партий против абсолютно грунтовой соперницы?

15-летняя Гауфф – хедлайнер круга

Самая молодая в истории участница основной сетки Уимблдона попала на самую возрастную и одну из наиболее титулованных теннисисток турнира Винус Уильямс. И обыграла ее. За весь матч девушка, которая очень походит на будущую Серену Уильямс, подарила сопернице всего три брейк-пойнта и героически справилась с нервами, подавая на матч.

Гауфф побила рекорд Курниковой, став самой молодой победительницей матча на «Шлеме».

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