Начало сезона-2018 получилось кошмарным для Джоковича. Сербского топа доканывала сильная боль в плече, он вылетал в первых раундах, истерил и не понимал, как вернуться на топовый уровень. Драгоценное время ускользало от 31-летнего чемпиона, отчего он нервничал еще сильнее. Новак почувствовал, что зашел в тупик и попросил о возвращении в команду Марьяна Вайду.

Эффект получился мощнейшим. Серб зарулил Уимблдон, собрал золотую коллекцию «Мастерсов», а полгода назад взял в Австралии 15-й «Шлем». «Я очень удивлен таким результатам, но, с другой стороны, в них есть логика – после возобновления сотрудничества с Марьяном я не помню, чтобы когда-нибудь так пахал», – признался Ноле.

Новак Джокович и Горан ИванишевичGetty Images

Во время весеннего отрезка Новака снова накрыла меланхолия. Импульсивный чемпион скандалил с судьями, испытывал недостаток концентрации, тупил на ключевых очках и прервал 26-матчевую победную серию на «Шлемах». Ноле почувствовал необходимость в новом вызове. К счастью, не настолько острую, как в 2016-м, когда он расстался с Вайдой, увлекся духовными практиками и потерял уникальную гармонию тела.

На этот раз серб поступил менее радикально и пригласил в команду друга и большого специалиста по траве Горана Иванишевича. В 2001-м хорват стал единственным в истории победителем Уимблдона в статусе обладателя wild card. «Я сейчас занят в нескольких проектах, но когда позвонил Новак, я отставил все дела и прилетел в Лондон. Это как если ты футболист и получил приглашение от мадридского «Реала». К сожалению, я буду с ним только в первую неделю, после чего вынужден улететь», – признался Мистер Эйс.

На счету Иванишевича 10131 подача навылет в карьере – больше только у Федерера, Изнера и Карловича. Вряд ли хорват будет учить Ноле эйсам, его задача намного сложнее – забраться в голову сербу и разбудить дух воина. «Все воспринимают теннис как игру между линиями корта, но на самом деле она идет между ушами каждого из соперников», – написал Джокович в автобиографии Serve To Win. Чего-то подобного Новак ждет и от нового ментора.

Немаловажно для Джоковича, что в команду вольется знакомый с детства ему человек. Накануне чемпионского Уимблдона Иванишевич тренировался в академии Ники Пилича в Загребе и Новак был одним из болбоев хорвата. «Можно сказать, что я тоже приложил руку к той победе Горана», – рассказал Джокович со свойственной ему иронией.

Иванишевич помог Новаку в начале карьеры советами, он восхищается его карьерой и защищает. В мае этого года своенравный Ник Кирьос признался, что его тошнит от Джоковича и его «болезненной одержимости быть любимым, как Федерер», после чего легенда Хорватии призвал австралийца к ответу. «Парень, нельзя плохо говорить о коллегах, которые 350 дней в году играют вместе с тобой в туре», – цитирует Иванишевича Tennis 365. Можно быть уверенным, что Горан в случае необходимости может ответить резче и жестче. Не даром же Петр Корда дал хорвату еще одно прозвище – Бешеный конь.

Марин Чилич и Горан ИванишевичGetty Images

Альянс Ноле и Горана во время Уимблдона не случаен. Несмотря на коллекцию из четырех уимблдонских чашек, трава все равно остается для серба наименее комфортным покрытием. Это связано с отсутствием практики на траве до того как Новак стал профессионалом, а Иванишевич способен придать дополнительную уверенность, в том числе и в игре у сетки. В последние сезоны Джокович все чаще летит к тросу, неплохо там выглядит, но хочет прибавить еще. Иванишевич очень правильный выбор, учитывая как прогрессировали у сетки под его руководством Чилич и особенно Раонич.

Для постоянно находящегося в поиске совершенства Новака это не первый подобный опыт. В 2009-м Джокович пригласил в команду Тода Мартина, а позже Войцеха Фибака, которые помогли ему усилить и разнообразить подачу. Накануне Уимблдона-2007 серб позвал еще одного друга Марио Анчича – этот хорват доходил в Лондоне до полуфинала и отлупил на Центральном корте Федерера.

Новак Джокович Борис БеккерImago

Новак дал четко понять, что больше не готов к радикальным экспериментам, поэтому можно воспринимать его сотрудничество с Иванишевичем как хорошо продуманный и долгосрочный проект. Горан идеально подходит сербу, чтобы вновь обрести себя. Этот союз чем-то напоминает приход в его команду пять лет назад еще одного короля травы Бориса Беккера. С немцем Джокович взял шесть «Шлемов» и рассчитывает на не меньший выхлоп под руководством хорвата.

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