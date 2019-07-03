В то время как фавориты мужской и женской сеток в массовом порядке вылетают с турнира, 15-летняя американка Кори Гауфф уже установила несколько достижений. Сначала она стала молодой участницей Уима, выигравшей квалификацию, а сенсационная победа над Винус Уильямс сделала ее самой юной теннисисткой с 1996 года, которая прошла во второй круг турнира «Большого шлема».

Установила рекорд Открытой эры в 14 лет

Отец Кори играл в университетской команде штата Джорджии по баскетболу, а мама представляла Университет Флориды в соревнованиях по легкой атлетике. Спортивные гены, очевидно, передались дочери, так как Кори начала демонстрировать успехи в очень раннем возрасте. Уже в 13 лет она дошла до финала юниорского US Open, спустя полгода выиграла юниорский же «Ролан Гаррос». Выход в 1/4 финала молодежного Уимблдона-2018 позволил Гауфф возглавить юниорский рейтинг WTA и стать самым молодым лидером этого списка в истории.

Кори на «Ролан Гаррос»Getty Images

На том же английском мэйджоре Кори установила вполне взрослое достижение, подав со скоростью 193 км/ч – третий результат в истории всего женского тенниса после сестер Уильямс.

Влияние Серены и Винус

Кори родилась в Делрей-Бич, что в нескольких минутах езды от Палм-Бич-Гарденс, где живет Серена. Кумира молодой темнокожей теннисистки можно назвать и без посторонней помощи. Тем не менее, в жизни Гауфф сестры действительно сыграли важную роль. Кори уже в 10 лет попала в академию Патрика Муратоглу и прошла курс Серены «Champ’Seed Foundation».

На атлетичную, но в то же время техничную девочку прима женского тенниса не могла не обратить внимания: «Вижу, как Кори работает, тренируется, она и ее папа. Это напоминает мне о времени, когда я была в этой академии с моим отцом. Я горжусь этой девочкой и счастлива за нее».

После победы над Винус на Уимблдоне Кори призналась: «Я просто поблагодарила ее за все, что она сделала для спорта. Она была источником вдохновения для многих. Встречалась с ней раньше, но у меня не хватало смелости что-то сказать ей. А теперь решила: или сейчас, или никогда.

Да, меня сравнивают с Винус. Мы обе высокие. Очевидно, у нас похожий стиль игры».

Огромный маркетинговый потенциал

Еще в 13 лет теннисистку заметило и подписало с ней контракт агентство Роджера Федерера Team 8 – еще одного кумира Кори. Компания пока ведет всего пятерых теннисистов, так что в молодой американке очевидно увидели потенциальный джек-пот. Сотрудничество с Team 8 принесло Гауфф контракт с производителем макаронных изделий Barilla (амбассадором бренда был и Федерер).

У теннисистки имеются соглашения и с производителем ракеток Head, а также экипировщиком New Balance (последние выиграли сражение за Кори у Nike). Как результат Гауфф в 2019 году заработает на рекламе первый миллион долларов и войдет в топ-10 теннисисток по заработку на контрактах.

Амбиции у Гауфф соответствуют контрактам

15-летняя теннисистка не собирается останавливаться на победе над Винус . «Моя цель – выиграть этот турнир. С кем бы я ни играла, я хочу победить. На всех своих четырех матчболах я знала, что выиграю. Я не удивлена, что победила. Я считаю, что люди сами себя слишком ограничивают. Я же предпочитаю целиться высоко. Все мы однажды умрем, так что я хочу от своей жизни взять все.

GauffGetty Images

На корте я не думала о Винус. Просто показывала свою игру. Независимо от того, с кем играю, всегда хочу выиграть. Я действительно не думала о том, кто находится на другой половине», – не самые типичные слова для подростка.

Что может заставить плакать Кори

После победы над Винус Гауфф призналась, что впервые заплакала после победы. На вопрос, когда же до этого Кори давала волю чувствам, она непринужденно ответила: «Когда в финале последних «Мстителей» умер Железный человек. Каждый раз, когда думаю об этом, начинаю плакать. Мне очень нравился Железный человек».

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