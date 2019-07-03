Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал вылет русской теннисистки Марии Шараповой с Уимблдона-2019 уже в первом круге.

«Шарапова уже длительное время не может подняться на высоту, достойную ее. Травмы не дают возможности не только полноценно выступать на соревнованиях, но и тренироваться. Маша находится далеко не в лучшей форме, она не готова к своему потенциалу и амбициям.

Даже с Пармантье Шарапова кувыркалась, не было доминирующего превосходства. Шарапова уже упустила момент для ухода, но из благих побуждений. Она настоящий спортсмен и боец, что достойно похвалы, но надо взвешивать, что важнее: репутация или малые шансы на успех.

Маше уже 32 года, ее уже можно отнести к разряду ветеранов. Помимо решения проблемы травм нужно поддерживать функциональную подготовку. В 32 года бегать по корту за мячами – это не в 22 бегать. Лучше самой диктовать условия и бить, а травмы не позволяют Шараповой и этого делать. Считаю, что уходить надо достойно, пока у тебя хороший результат. Уступать второразрядным теннисисткам по разным причинам – это не дело. И психологически неприятно, и роняешь свой авторитет», – цитирует Янчука «Чемпионат».

Шарапова снялась с матча против Полин Пармантье при счете 0:5 в третьем сете.

Мария не сумела во второй партии подать на матч при счете 5:3.

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