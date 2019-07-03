Француженка Полин Пармантье прокомментировала отказ Марии Шараповой от продолжения их очного матча на Уимблдоне по ходу третьего сета.

«Сниматься при счете 0:5 не очень красиво, но я ничего другого и не ожидала. Она могла сняться и раньше, потому что ей очевидно было больно. А при счете 0:5 я как будто уже победила», – сказала Пармантье.

Мария не сумела во второй партии подать на матч при счете 5:3 и в итоге проиграла 6:4, 6:7(4), 0:5.

Перед третьим сетом Шарапова взяла медицинский таймаут.

Заслуженный тренер РФ: «Уходить надо достойно. Шарапова уже упустила этот момент»

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