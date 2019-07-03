62-я ракетка мира Маргарита Гаспарян почти сотворила сенсацию и едва не победила украинскую теннисистку Элину Свитолину со счетом 7:5, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 53 минуты. При счете 5:5 во второй партии Гаспарян травмировала колено, с трудом поднялась на корт, отдала второй сет и отказалась продолжать матч.

Во втором раунде Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции.

Свитолина выиграла 13 титулов, включая Итоговый турнир WTA, но на «Шлемах» не проходила дальше четвертого раунда.

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