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Гаспарян побеждала Свитолину, но получила травму колена

Гаспарян побеждала Свитолину, но получила травму колена
Eurosport

1 час назад

Обидная неудача

62-я ракетка мира Маргарита Гаспарян почти сотворила сенсацию и едва не победила украинскую теннисистку Элину Свитолину со счетом 7:5, 5:7.

Игра продолжалась 1 час 53 минуты. При счете 5:5 во второй партии Гаспарян травмировала колено, с трудом поднялась на корт, отдала второй сет и отказалась продолжать матч.

  • Во втором раунде Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции.
  • Свитолина выиграла 13 титулов, включая Итоговый турнир WTA, но на «Шлемах» не проходила дальше четвертого раунда.
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