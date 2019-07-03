Хизер Уотсон представляет Великобританию, но у нее имеются южные корни: мать Хизер родом с Папуа-Новой Гвинеи.

Уотсон была хороша на юниорском уровне и выиграла US Open-2009. После перехода во взрослые она не проходила дальше третьего раунда, зато выиграл Уимблдон в миксте (2016). Но если на корте Хизер не в числе сильнейших, то на вечеринках для теннисистов она один из центров внимания.

На старте Уимблдона-2019 Хизер победил Кэти Макнэлли – 7:6(3), 6:2.

Во втором раунде ее ждет Анетт Контавейт.

А вот фото еще одной роскошной британки – блондинки:

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