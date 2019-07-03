Eurosport

🎾Хачанов уже ждет тебя на Eurosport 1, скорее включай ТВ

🎾Хачанов уже ждет тебя на Eurosport 1, скорее включай ТВ
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Первый номер России против набравшего ход испанца.

На Eurosport 1 состоится прямая трансляция матча второго круга Уимблдона, в котором первая ракетка России Карен Хачанов сразится с Фелисиано Лопесом из Испании.

Трансляция начнется примерно в 16:45 по Москве на Eurosport 1.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Карен Хачанов в прошлом году дошел на турнире до четвертого круга.
  • Новак Джокович – действующий обладатель титула.
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