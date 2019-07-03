🎾Хачанов уже ждет тебя на Eurosport 1, скорее включай ТВ

На Eurosport 1 состоится прямая трансляция матча второго круга Уимблдона, в котором первая ракетка России Карен Хачанов сразится с Фелисиано Лопесом из Испании.

Трансляция начнется примерно в 16:45 по Москве на Eurosport 1.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

Карен Хачанов в прошлом году дошел на турнире до четвертого круга.

Новак Джокович – действующий обладатель титула.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android