Мария Шарапова прокомментировала лунную походку своей соперницы по первому кругу Уимблдона – француженки Полин Пармантье.

«Только собиралась вздремнуть, как мне прислали это. Как вы понимаете, после такого я уже не поспала», – написала Шарапова в твиттере.

Мария снялась с матча против Пармантье при счете 6:4, 6:7, 0:5.

В прошлом году Шарапова тоже вылетела в первом круге Уимблдона, уступив соотечественнице Виталии Дьяченко.

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