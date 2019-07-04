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Шарапова – о лунной походке Пармантье: «Только собиралась вздремнуть, как мне прислали это»

Шарапова – о лунной походке Пармантье: «Только собиралась вздремнуть, как мне прислали это»
Eurosport

1 час назад

Российская теннисистка переживает после раннего вылета с Уимблдона.

Мария Шарапова прокомментировала лунную походку своей соперницы по первому кругу Уимблдона – француженки Полин Пармантье.

«Только собиралась вздремнуть, как мне прислали это. Как вы понимаете, после такого я уже не поспала», – написала Шарапова в твиттере.

  • Мария снялась с матча против Пармантье при счете 6:4, 6:7, 0:5.
  • В прошлом году Шарапова тоже вылетела в первом круге Уимблдона, уступив соотечественнице Виталии Дьяченко.

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