Медиа слишком часто раздувают соперничество спортсменов до масштаба противостояния личностей, но в случае Рафы Надаля и Ника Кирьоса такой прием оправдан. Испанец и австралиец – полные противоположности, а их схватки на корте и в интервью олицетворяют все, за что фанаты любят теннис.

В 2014-м, когда они встретились впервые, Кирьос стал для Надаля не просто очередным мальчиком для битья. 19-летнего Ника уже называли скандалистом и шоуменом, но он шел на 144-м месте в рейтинге, а Рафа добился величия – ничто не предвещало сенсации. Но австралиец выиграл у звезды в четырех сетах (7:6, 5:7, 7:6, 6:3) и стал первым с 1992-го игроком за пределами топ-100, который сделал лидера ATP на «Большом шлеме» .

Ник наказал соперника за самоуверенность издевательским ударом между ног спиной к сетке – перфекционист Надаль точно не ожидал такой прыти от аутсайдера и запомнил поражение. С тех пор они с Кирьосом встречались пять раз и чередовали победы – мало кому удавалось поддерживать такую статистику против Рафы на дистанции.

Главная битва этих соперников случилась в Акапулько в феврале этого года. Во втором раунде Mexico Open Ник выиграл эпичную схватку (3:6, 7:6, 7:6) и демонстративно отпраздновал, прислушавшись к зрителям, которые весь матч отчаянно болели за Рафу. Еще больше Надаля взбесила подача австралийца с руки: хитрый прием не запрещен правилами, но не очень соответствует фэйр-плей.

После матча теннисисты почувствовали себя бойцами UFC и выдали несколько раундов мощного трештока. «У него потрясающий талант, – сказал раздраженный Надаль. – Он мог бы выигрывать «шлемы» и быть на первых позициях, но есть причина, по которой он там, где находится (на тот момент Ник шел в рейтинге на 72-м месте). Он не уважает болельщиков, соперника и себя».

«Он не знает, через что я прошел, – ответил Кирьос. – Он ничего обо мне не знает, так что я не собираюсь его слушать». Австралиец напомнил, что Рафа тоже не идеал честного спорта: он часто добивается психологического преимущества, потому что берет слишком большие паузы между подачами. Так Надаль напоминает, кто главная звезда на корте, и сбивает настрой соперника, когда у того идет игра.

Матчи против испанца раскрывают сильнейшие качества Кирьоса, который привык чувствовать себя андердогом. Везде, где они встречаются, зрители переживают за Рафу, а Ник примеряет роль злодея, вставшего на пути явного фаворита. Еще одно отличие – разный темперамент. Надаль часто цинично давит соперников, а Кирьос, наоборот, не доигрывает половину матчей из-за конфликтов и срывов.

В 2019-м австралиец уже подарил журналистам несколько заголовков. На Italian Open его оштрафовали за нецензурную брань, после чего он пнул бутылку, отбросил ракетку, швырнул стул на корт и ушел. За несдержанность Ника оштрафовали на 20 тысяч евро и лишили призовых. Несколько недель назад история повторилась: на Queen’s Club Кирьос посмеялся над шляпой судьи и получил дисциплинарное взыскание – больше 14,5 тысяч фунтов. Трудно представить, как Надаль отмачивает нечто подобное, но для Ника скандалы – неотъемлемая часть идентичности.

Ник Кирьос на УимблдонеGetty Images

«Он буквально моя полная противоположность, – сказал Кирьос в интервью через пару недель после матча в Мексике. – И он не слишком достойно себя ведет. Когда он побеждает, то все в порядке: он хвалит тебя и не говорит ничего плохого. Но если я выигрываю у него, он говорит, что я его не уважаю. Я не понимаю, о чем он: я играл так же, когда выигрывал у него до этого, и ничего не изменилось».

Розыгрыш Уимблдона в 2019-м обернулся крахом игроков молодого поколения: Зверев, Циципас и Тим не преодолели даже первый круг. Турнир наверняка превратился бы в традиционный розыгрыш «шлема» между Федерером, Джоковичем и Надалем, но на пути испанца встал максимально неприятный соперник. Это идеальный расклад для зрителей: уже во втором круге они получили схватку, достойную полуфинала.

«Не уверен, что мы бы пошли вместе в паб, – начал психологические игры непредсказуемый Кирьос. – Я совсем его не знаю. С другими игроками общаться проще – на 100 %. С некоторыми людьми я лажу, с некоторыми нет». На прошлой неделе Надаля взбесил третий номер посева – испанец предчувствовал более сложную сетку. Он избежал встречи с Джоковичем, но оказался прав: еще до возможного полуфинала против Федерера Рафе достался соперник, который раздражает его сильнее всего.

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