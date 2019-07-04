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«Он берет паузу в 40 секунд перед каждой подачей». Все перлы Кирьоса во время рубки с Надалем
Полный комплект.
Австралийский теннисист Ник Кирьос остался недоволен поведением испанца Рафаэля Надаля во время их битвы во втором круге Уимблдона.
«Я готов подавать. А он не готов к приему. Почему я должен ждать?» – поморщился Кирьос, когда шел первый сет. Австралийца задело, что Рафа брал слишком большие паузы между розыгрышами.
«Между подачами проходит слишком много времени, это ерунда какая-то. Он ***** [блин] делает все, что захочет», – продолжил возмущаться Ник.
«Он берет паузу в 40 секунд перед каждой подачей. Не говорите мне, чтобы я не выходил из себя, потому что он провоцирует меня», – добушевался Кирьос и получил предупреждение за неспортивное поведение.
А еще Ник поиздевался над Рафой подленьким ударом, который застал испанца врасплох.
А после зарядил Надалю мячом прямо в живот. Напрасно испанец ждал извинений.
Теперь Рафа смотрит на Кирьоса только таким взглядом.
- После трех сетов в битве Кирьоса и Надаля побеждал Надаль – 2-1.
- В прошлом году Рафа дошел до полуфинала лондонского мэйджора, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
«Он не уважает болельщиков, соперника и себя». Битва Надаля и Кирьоса – главное украшение Уимблдона