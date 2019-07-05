Суперматч Надаля и Кирьоса, вылет Кербер. Уимблдон освежает лучше клубники со сливками

Мужчины

Надаль отправил пижона Кирьоса домой

У главного матча дня между Рафаэлем Надалем и Ником Кирьосом был мощный бэкграунд. Австралиец обвинил соперника в неискренности и высказывании претензий только после матчей. Неприязнь на корте только усилилась. Ник, который готовился к матчу в пабе, провоцировал соперника укороченными и нижними подачами и умышленно пробивал в соперника. Первый сет, по ходу которого Кирьос выполнил вторую по скорости вторую подачу в истории (230 км/), остался за испанцем, а во втором Ник включился и забрал партию. В дальнейшем соперники забирали свои подачи, и матч завершился двумя тай-брейками. Кирьоса подвели отсутствие концентрации и игра на публику – он загубил простейший смэш и отправился домой. После игры соперники сделали вид, что покидают корт вместе, как того требует традиция. Будничную победу одержал Федерер, разгромивший Кларка. В отличие от матча первого раунда, швейцарец действовал очень собранно и не отдал ни партии.

Рафаэль НадальGetty Images

Вылет финалиста-2017

Марин Чилича в этом сезоне выступает очень слабо: вылетел во втором круге «Ролан Гаррос», затем неудачно начал травяной сезон в Квинсе и теперь сгорел в трех сетах Жоау Соузе. Хорват не реализовал ни одного из 12 брейк-пойнтов – с такой игрой сложно мечтать о титуле. Еще один неожиданный результат зафиксирован в матче Джона Изнера и Михаила Кукушкина. Большой Джон не играл несколько месяцев из-за травмы и уступил казаху в пяти партиях.

Набирающий кондиции после травмы россиянин Андрей Рублев попал под обстрел Сэма Куэрри. Американец отсыпал москвичу 26 эйсов и переиграл в трех сетах. Ни одной партии не выиграл и представитель Грузии Николоз Басилашвили, проигравший Дэну Эвансу.

Прощальный матч Багдатиса

Экс-восьмая ракетка мира Маркос Багдатис проиграл в трех партиях Маттео Берреттини и по окончании встречи поцеловал траву и раздал болельщикам всю экипировку. 34-летний киприот сосредоточится на семье и воспитании дочери.

Женщины

Вылет Кербер

Лорин Дэвис проиграла в квалификации, попала в основную сетку как лаки-лузер, и теперь выбила из борьбы прошлогоднюю победительницу Уимблдона. Немка уверенно выиграла первую партию, после чего неожиданно расклеилась и выиграла всего три гейма. Трудно понять причину такого провала, ведь перед мэйджором Ангелик выиграла турнир на Мальорке и играла в финале Квинса.

Другая фаворитка женской сетки Эшли Барти уверенно обыграла Ван Эйтванк и прошла дальше. После игры первая ракетка мира заявила, что вместо матча Кирьос – Надаль лучше посмотрит любимый крикет.

Трудная победа Серены

Американская чемпионка проиграла первый сет стоящей на 133-й строчке словенке Кае Юван всего за полчаса. Серена сделала правильные выводы, чище заиграла у сетки и лучше действовала на первой подаче. Юван сникла и безвольно проиграла два сета подряд. Серена уверенно летит к сотой победе на Уимблдоне – осталось шесть матчей.

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