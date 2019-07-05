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Хачанов уже играет с Баутистой на Eurosport 1, скорее включай!
Еще один испанец на пути Карена.
На Eurosport 1 началась прямая трансляция матча третьего круга Уимблдона, в котором первая ракетка России Карен Хачанов сражается с Роберто Баутиста-Агутом из Испании.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Карен Хачанов в прошлом году дошел на турнире до четвертого круга.
- Новак Джокович – действующий обладатель титула.
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