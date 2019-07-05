Хачанов уже играет с Баутистой на Eurosport 1, скорее включай!

На Eurosport 1 началась прямая трансляция матча третьего круга Уимблдона, в котором первая ракетка России Карен Хачанов сражается с Роберто Баутиста-Агутом из Испании.

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Карен Хачанов в прошлом году дошел на турнире до четвертого круга.

Новак Джокович – действующий обладатель титула.

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