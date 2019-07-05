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«Как можно играть, когда Hawk-Eye так плохо работает?» Возняцки нашла причину поражения от Чжэн

«Как можно играть, когда Hawk-Eye так плохо работает?» Возняцки нашла причину поражения от Чжэн
Eurosport

1 час назад

Даже техника против Каро.

Датская теннисистка Каролин Возняцки проиграла в третьем круге Уимблдона Шуай Чжэн и возложила ответственность за неудачу на систему Hawk-Eye.

Во втором сете Каро несколько раз проиграла очки после повторов. В одном из таких эпизодов она не выдержала и разразилась спичем: «Это нелепо. Абсурд. Один мяч в огромном ауте, второй – в меньшем, но тоже в ауте. Это безумие. Очевидно, систему неправильно установили».

Третье одно очко, проигранное таким же образом, вызвало новую вспышку гнева: «Как можно играть, когда Hawk-Eye так плохо работает? Это нечестно». О большом ауте кричал и ее новый муж Дэвид Ли.

Видео - Возняцки обвинила плохой Hawk-Eye в поражении

02:30
  • Возняцки проиграла матч со счетом 4:6, 2:6.
  • По ходу первой партии датчанка вела со счетом 4:0 и 40:15.

Возняцки сыграла свадьбу с экс-баскетболистом НБА. Подружкой невесты была Серена

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