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Медведев за 3,5 часа проиграл Гоффену, ведя в пятом сете 4:1
Русских в одиночных разрядах не осталось.
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче третьего круга Уимблдона Давиду Гоффену из Бельгии 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5.
Матч продолжался 3 часа 34 минуты. Медведев дважды вел по сетам, а в пятой партии имел преимущество с брейком 4:1, но упустил его. При счете 5:5 Даниил проиграл свою подачу, а в решающем гейме разбазарил брейк-пойнт.
Ранее в тот же день завершил борьбу Карен Хачанов, который в трех сетах проиграл Роберто Баутисте Агуту – 3:6, 6:7(3), 1:6.
- Медведев и Хачанов были последними представителями России в мужской и женской сетках в одиночном разряде.
- В четвертом круге Гоффен сыграет с Фернандо Вердаско.
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