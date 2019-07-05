Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в матче третьего круга Уимблдона Давиду Гоффену из Бельгии 4:6, 6:2, 3:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 3 часа 34 минуты. Медведев дважды вел по сетам, а в пятой партии имел преимущество с брейком 4:1, но упустил его. При счете 5:5 Даниил проиграл свою подачу, а в решающем гейме разбазарил брейк-пойнт.

Ранее в тот же день завершил борьбу Карен Хачанов, который в трех сетах проиграл Роберто Баутисте Агуту – 3:6, 6:7(3), 1:6.

Медведев и Хачанов были последними представителями России в мужской и женской сетках в одиночном разряде.

В четвертом круге Гоффен сыграет с Фернандо Вердаско.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android