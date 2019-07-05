Чемпион НБА-2003/04, экс-баскетболист сборной Сербии Дарко Миличич раскритиковал Новака Джоковича за сотрудничество с хорватом Гораном Иванишевичем и припомнил теннисисту поддержку сборной Хорватии на футбольном ЧМ-2018.

«Когда я вижу высказывания Новака о любви к хорватам, мне всегда приходит на ум, насколько он оскорбляет сербских болельщиков, которые во время войны прошли через насилие, преследования, потеряли дорогих сердцу людей.

Эти люди смотрят на Новака, как на своего, и они все еще чувствуют те раны, страдают от той боли. Тот же самый эффект имеет и сотрудничество с Иванишевичем. Болей за хорватов, но не говори об этом публично.

В этой команде есть мальчишки, которые поддерживают усташей, поют стихи, в которых описываются страдания сербского народа, а потом приходит Новак и говорит, что болеет за них», – цитирует Миличича сербское издание Alo!

На первой неделе Уимблдона-2018 Джоковичу помогает Иванишевич, выигравший лондонский «Шлем» в 2001 году.

Новак – 15-кратный победитель «ТБШ».

«Для меня это как приглашение из «Реала». Джокович позвал Иванишевича, чтобы доминировать

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