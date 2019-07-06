Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвертый раунд Уимблдона, обыграв словачку Полону Герцог – 3:6, 7:6(7), 7:5.

Спортсменке на момент победы исполнилось 15 лет 114 дней – она самая молодая участница 1/8 финала Уимблдона с 1991 года, когда подобного успеха добилась Дженнифер Каприати (американке было 15 лет 93 дня, в итоге она дошла до полуфинала).

За всю историю Уимблдонского турнира Гауфф – четвертая самая молодая теннисистка, вышедшая во вторую неделю.

В четвертом круге Гауфф сыграет с Симоной Халеп.

Помимо Херцог Кори выбила из борьбы Винус Уильямс и Магдалену Рыбарикову.

Подача под 200 км/ч, контракты на миллион долларов в 15 лет. Гауфф уже в третьем круге Уимблдона

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