Белорусская теннисистка Виктория Азаренко недовольна привилегированным положением мужчин, которым они пользуются при составлении расписания и распределении кортов на турнирах серии «Большого шлема».

«Давайте проведем эксперимент: на 10 лет дадим женскому теннису такие же исходные данные, как у мужского (расписание, время начала матчей), а потом посмотрим на популярность и количество призовых. Конечно, все может остаться при своих, я не имею права утверждать, но давайте хотя бы попробуем.

Неравенство очевидно, и это было заметно в этом году на «Ролан Гаррос». Мне кажется, раньше турниры «Большого шлема» были более равноправны с точки зрения составления расписания, а происходящее на «Ролан Гаррос» было неприемлемым. Женщины должны играть по такому же расписанию, с такими же временными интервалами, что и мужчины. Это одна из главных проблем, с которой мы будем бороться. Мы много сражались за равенство призовых, теперь нужно сделать следующий шаг», – цитирует 29-летнюю Азаренко Reuters.

Белоруска закончила выступление на Уимблдоне, вылетев в третьем круге от Симоны Халеп.

Организаторы «Ролан Гаррос»-2019 не поставили ни один из женских полуфиналов на центральный корт.

Женщины возмущались, что их не ставят на центральный корт. Финал подтвердил правоту организаторов

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