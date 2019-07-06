Итальянский теннисист Фабио Фоньини был не в лучшем расположении духа во время матча третьего круга Уимблдона против Тенниса Сандгрена.

По одной из версий итальянца задело то, что его поставили играть на корт под номером 14. «Разве тут можно играть? Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась. Вот бы тут бомба взорвалась», – сказал Фоньини.

Видео - «Чертовы англичане. Вот бы тут бомба взорвалась». Фоньини взбесился из-за игры на корте №14 00:43

Фоньини больше не сыграет на корте №14, он проиграл Сандгрену – 3:6, 6:7, 3:6.

В рейтинге ATP Фабио занимает 18-е место.

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