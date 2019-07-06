Матч казахстанского теннисиста Михаила Кукушкина против Ян-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона был прерван почти на час из-за инфаркта у болельщицы.

Для оказания первой помощи пришлось использовать дефибриллятор после чего зрительницу доставили в лондонский госпиталь, сообщает Puntodebreak.

Кукушкин выиграл матч у немца со счетом 6:3, 7:6, 4:6, 6:4.

Для 31-летнего теннисиста это лучший результат на Уимблдоне и повторение лучшего результата на мэйджорах.

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