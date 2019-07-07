Мужчины

Русские теннисисты не дошли до второй недели

Кругом ранее русские девушки установили рекорд, впервые с 2000 года не попав в третий раунд «ТБШ». Мужчины последовали их примеру и не задержались в Англии на вторую неделю. Даниил Медведев вел 4:1 в пятой партии против Давида Гоффена, но дальше на фоне усталости у него в очередной раз сдали нервы. Бельгиец сделал обратный брейк и довел матч до победы. Вместо четвертого круга Медведев получил штраф в 5500 долларов.

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Карен Хачанов навязал борьбу Роберто Баутиста-Агуту только во второй партии, где уступил на тай-брейке. В остальных сетах – 3:6 и 1:6. Стабильность в этом сезоне – явно не конек Карена.

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Кукушкин повторил лучшее выступление на мэйджорах

Но все же один гражданин России в 1/8 финала пробился. Пусть Михаил Кукушкин и выступает за Казахстан, это не мешает радоваться успехам 31-летнего уроженца Волгограда. Во втором круге он прошел полуфиналиста прошлого Уимблдона Джона Изнера, а сейчас даже часовой перерыв, связанный с инфарктом у зрителя, не помешал ему в четырех партиях обыграть немца Штруффа. В четвертый раунд Australian Open Кукушкин выходил семь лет назад. Во второй неделе английского мэйджора он впервые.

Фавориты идут без поражений

Большая тройка суммарно отдала соперникам сет – небольшая уступка на счету Новака Джоковича в матче с Хубретом Хуркачом. Рафа Надаль отдал Тсонга всего семь геймов, а Роджер Федерер не без проблем, но в трех же партиях обыграл Люку Пуя. Даже как-то все слишком чинно и благородно.

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Фоньини попросил скинуть бомбу на Уимблдон

Немного рок-н-ролла дал Фабио Фоньини. Его настолько взбесило решение организаторов поставить его матч на 14-й корт, что итальянец выдал спич: «Разве тут можно играть? Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась. Вот бы тут бомба взорвалась».

Видео - «Чертовы англичане. Вот бы тут бомба взорвалась». Фоньини взбесился из-за игры на корте №14 00:43

После игры итальянец уже немного остыл: «На корте очень часто испытываешь разочарование. Конечно, я был недоволен своей игрой. На кону стояло очень многое, и у меня был хороший шанс на победу. Если я кого-то обидел, извините. Теперь мне нужно сосредоточиться на второй половине сезона». Ах да, Теннис Сандгрен в трех сетах выпроводил Фоньини с Уимблдона .

Женщины

У Возняцки сломалась игра, но жаловалась она на поломку Hawk-Eye

Каролин Возняцки вела в матче с Шуай Чжэн со счетом 4:0 и 40:15, но умудрилась отдать шесть геймов подряд. Заведенная Каро во втором сете несколько раз брала повторы, но всякий раз коварная электроника оказывалась не на ее стороне, что в конце концов вывело датчанку из себя: «Это нелепо. Абсурд. Один мяч в огромном ауте, второй – в меньшем, но тоже в ауте. Это безумие. Очевидно, систему неправильно установили».

После нового подобного случая Возняцки вновь обратилась к судье: «Как можно играть, когда Hawk-Eye так плохо работает? Это нечестно».

Видео - Возняцки обвинила плохой Hawk-Eye в поражении 02:30

Честно или нет, но Чжэн выиграла со счетом 6:4, 6:2. Страна-изготовитель Hawk-Eye на этом корте неизвестна.

Азаренко вылетела от Халеп, а потом пожаловалась на неравные призовые

Виктория Азаренко эмоционально ввязалась в разговор о неравенстве в теннисе: «Давайте проведем эксперимент: на 10 лет дадим женскому теннису такие же исходные данные, как у мужского (расписание, время начала матчей), а потом посмотрим на популярность и призовые. Конечно, все может остаться при своих, я не имею права утверждать, но давайте хотя бы попробуем.

Неравенство очевидно, и это было заметно в этом году на «Ролан Гаррос». Мне кажется, раньше турниры «Большого шлема» были более равноправны с точки зрения составления расписания, а происходящее на «Ролан Гаррос» было неприемлемым. Женщины должны играть по такому же расписанию, с такими же временными интервалами, что и мужчины. Это одна из главных проблем, с которой мы будем бороться. Мы много сражались за равенство призовых, теперь нужно сделать следующий шаг».

Не то расписание или не те призовые заставили сделать 30 невынужденных ошибок и проиграть Симоне Халеп со счетом 3:6, 1:6, Азаренко не уточнила.

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Гауфф продолжает переписывать рекорды

Кори Гауфф – уже главное открытие Уимблдона. Заголовки новостей почти можно не менять – только стадии. Первый круг, второй, третий. После победы над Полой Герцог Гауфф стала самой молодой за 28 лет участницей 1/8 финала английского турнира. В 1991 году Дженнифер Каприати дошла до полуфинала. Есть ли потолок у Кори?

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Матчам мешают летающие пробки от шампанского (а еще системы полива)

Очко во время матча Бенуа Пэром и Иржи Веселы пришлось переиграть из-за вылетевшей на корт пробки от шампанского. Объявление судьи на вышки великолепно: «Дамы и господа, ради игроков – наслаждайтесь вашим шампанским, но не открывайте его на корт, пожалуйста».

Интересно, это тот болельщик?

Видео - Фанат-разява выстрелил себе в лицо пробкой от шампанского и едва не лишился глаза 00:42

А во время матча первого круга микста пострадали Лаура Зигемунд и Артем Ситак – за ними внезапно включилась установка для поливания кортов. Попытки выключить систему привели к еще большему восстанию машины.

Опасная все же работа у теннисистов, поэтому в воскресенье у них день отдыха. Заслужили.

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