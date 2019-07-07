Русский теннисист Даниил Медведев понес наказание за поведение по ходу и после матча третьего круга против Давида Гоффена.

После проигранной встречи Даниил не пожал руку судье на вышке, а уходя с корта ударил ракеткой по газону. За это он был оштрафован на 5,5 тысяч долларов.

Медведев уступил Гоффену в пяти партиях и последним из русских игроков покинул Уимблдон.

Наибольшему штрафу на турнире подвергся австралиец Бернард Томич, которого лишили всех призовых за первый круг (58,5 тысяч долларов). Организаторы посчитали, что его выступление не соответствовало профессиональным стандартам.

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