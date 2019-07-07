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Медведев оштрафован на 5,5 тысяч долларов за удар ракеткой по газону в матче с Гоффеном

Медведев оштрафован на 5,5 тысяч долларов за удар ракеткой по газону в матче с Гоффеном
Eurosport

4 ч. назад

Потерял кэш на ровном месте.

Русский теннисист Даниил Медведев понес наказание за поведение по ходу и после матча третьего круга против Давида Гоффена.

После проигранной встречи Даниил не пожал руку судье на вышке, а уходя с корта ударил ракеткой по газону. За это он был оштрафован на 5,5 тысяч долларов.

  • Медведев уступил Гоффену в пяти партиях и последним из русских игроков покинул Уимблдон.
  • Наибольшему штрафу на турнире подвергся австралиец Бернард Томич, которого лишили всех призовых за первый круг (58,5 тысяч долларов). Организаторы посчитали, что его выступление не соответствовало профессиональным стандартам.

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