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Медведев оштрафован на 5,5 тысяч долларов за удар ракеткой по газону в матче с Гоффеном
Потерял кэш на ровном месте.
Русский теннисист Даниил Медведев понес наказание за поведение по ходу и после матча третьего круга против Давида Гоффена.
После проигранной встречи Даниил не пожал руку судье на вышке, а уходя с корта ударил ракеткой по газону. За это он был оштрафован на 5,5 тысяч долларов.
- Медведев уступил Гоффену в пяти партиях и последним из русских игроков покинул Уимблдон.
- Наибольшему штрафу на турнире подвергся австралиец Бернард Томич, которого лишили всех призовых за первый круг (58,5 тысяч долларов). Организаторы посчитали, что его выступление не соответствовало профессиональным стандартам.
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