«Это нечестно, безумие какое-то. Очевидно, что систему неправильно установили!» – истерила бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки. Датчанка влетела в третьем круге Уимблдона китаянке Чжэн Шуай и одной из причин поражения назвала неполадки в работе Hawk-Eye.

По мнению Каро, как минимум два мяча упали в огромный аут, но Ястребиный глаз показал обратное. С теннисисткой согласился и главный судья, но лишь пообещал, что систему проверят к следующей игре. Подозрения развеял судейский комитет Уимблдона, который спустя несколько часов выпустил заявление о корректной работе Hawk-Eye на матче Возняцки.

Видео - Возняцки обвинила плохой Hawk-Eye в поражении 02:30

Похожий разнос системы устроил Джон Изнер в матче второго круга Уимблдона-2018 против Рубена Бемельманса. Американец нецензурно выругался и получил предупреждение после, по его мнению, двух ошибок Hawk-Eye. Особенно Джона взбесила реакция судьи Мохамеда Лайани, призвавшего Изнера «просто принять вердикт электроники».

В разное время Hawk-Eye на Уимблдоне критиковали и топы. В прошлом году Джокович рассвирепел после тройной ошибки – его соперник Кайл Эдмунд отбил мяч после второго отскока, коснулся сетки и к тому же попал в аут. По непонятной причине судья отдал очко британцу, а Новак заявил, что система должна была выявить нарушения. Похожая история произошла в 2007-м с Федерером в финале против Надаля. Швейцарец не верил, что Ястребиный глаз показал попадание мяча в корт, в то время как Роджер увидел огромный аут.

Для корректной работы системы используется 10 камер. Их располагают по периметру стадиона и фокусируют на линиях площадки. Система обрабатывает информацию и переносит ее в предварительно созданную модель игрового поля. После этого вычисляется 3D положение мяча – необходимо, чтобы его движение зафиксировали минимум две камеры, а остальные обеспечивают дополнительную точность. Погрешность составляет 2-3 мм, но при скорости полета мяча свыше 200 км/ч она может доходить до 10 мм.

Разработчики Hawk-Eye признают, что ошибки случаются, но система все равно работает надежнее судей, которые косячат в среднем четыре раза за сет. За 15 лет использования системы она минимизировала человеческий фактор и стала неотъемлемой частью игры. Например, мужчины чаще берут видеоповтор, в том числе для давления на соперника.

Рафаэль Надаль на УимблдонеGetty Images

«В современном теннисном мире в судьях отпала необходимость. Давно пора как минимум убрать лайнсменов и определять попадание мяча в корт с помощью электроники. Как это происходит при касании сетки – все слышат четкий писк. Если его нет, значит, касания не было. Главные судьи при таком подходе тоже не нужны – зачем тратить лишние деньги, если они лишь будут объявлять счет?» – полыхнул в 2014-м знаменитый любитель споров с арбитрами Джон Макинрой.

Неизвестно, с подачи ли Макинроя или по собственной инициативе, но последние два года ATP World Tour тестируют систему Hawk-Eye Live, которая расстроит Возняцки и других несогласных. Ее суть заключается в отказе от линейных судей и переходе на автоматическую фиксацию попаданий мяча в корт. Система посылает аудиосигналы на монитор судьи на вышке за одну десятую секунды после отскока мяча.

Hawk-Eye Live успешно обкатали на турнире NextGen ATP в Милане в ноябре 2017-го и Делрэй-Бич-2018. Линейные судьи страховали систему, сидя на первых рядах трибун с готовностью вмешаться в случае накладок. Теперь судьба нововведения будет зависеть от заседания Совета ATP, запланированного на 12 июля.

NextGen ATP-2017 в МиланеGetty Images

«Эта технология очень похожа на Hawk-Eye, – рассказал директор американского подразделения компании Джеймс Джафет. – Мы экспериментировали со звуком, который производит система, как в случае с попаданием в сетку, и решили использовать различные человеческие голоса с возгласом «Аут!» Другой голос будет сообщать о зашаге». Дополнительные средства на тестирование системы компенсируют за счет сокращения расходов на проживание, питание и официальную одежду судей.

Десять лет назад Серена Уильямс пообещала засунуть мяч в глотку судье на линии Сино Цурубучи, которая определила у нее зашаг в матче US Open. Гнев обошелся американке штрафа в рекордные 82,5 тысячи долларов. Совсем скоро Серена избавится от ненавистных судей, а таким, как Возняцки и Изнер, придется смириться и принять вердикт электроники.

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