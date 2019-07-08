Отец 15-летней американской теннисистки Кори Гауфф, чье имя произносится так же, прокомментировал успешное выступление дочери на Уимблдоне.

«Мы остановились в отеле, но опять были вынуждены продлить срок своего пребывания здесь, и это здорово. Изначально мы забронировали номер на неделю, потом продлили еще на одну и теперь на третью. Кори очень хотела сыграть на второй неделе Уимблдона и очень хочет выиграть этот турнир.

Она справляется с повышенным вниманием, и мы немного говорим о теннисе после окончания игры. Впереди просто очередной матч. Понятно, что это Уимблдон, но Кори учится быть более сильной теннисисткой. Я говорю ей, что она получает опыт, который поможет ей в будущем», – цитирует отца спортсменки WTA Tour.

В сетке Уимблдона-2019 Гауфф прошла Винус Уильямс, Магдалену Рыбарикову и Полону Герцог. В четвертом раунде она сыграет с Симоной Халеп.

Гауфф – самая юная теннисистка в 1/8 финала Уимблдона за 28 лет.

Их с отцом имена созвучны: его имя пишется как Corey, ее – Cori.

15-летняя Гауфф – самая молодая участница 1/8 финала Уимблдона за 28 лет

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