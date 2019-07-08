Первая ракетка мира Эшли Барти завершила выступление на Уимблдонском турнире-2019. В четвертом круге австралийка уступила Элисон Риске из США со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

За 1 час 39 минут Барти 12 раз подала навылет против 3 эйсов у соперницы, но и допустила 3 двойные ошибки, в то время как Элисон такого себе не позволяла. Австралийка заработала больше брейк-пойнтов (5-4), но реализовала только 2. Риске использовала все 4 попытки.

Риске сыграет в четвертьфинале либо с Сереной Уильямс, либо с Карлой Суарес-Наварро.

Действующая чемпиона Уимблдона Анжелик Кербер уже завершила защиту титула.

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