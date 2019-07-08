Экс-третья ракетка мира Николай Давыденко признался, что ему жалко российскую теннисистку Марию Шарапову.

«Пора ли уходить Шараповой? Это все зависит от самой Марии. Она медийная личность. Мне, конечно, жалко ее. Любой шаг – расстрел прессой. Была бы она не Шараповой, а еще кем-то, могла бы делать, что хочет. А ей и там надо быть, и там. Сделай то, и возвращайся в теннис, и выигрывай.

Я не знаю, чего она сама в данный момент хочет. Для нее сейчас это психологический момент. Не думаю, что ее так уж сильно беспокоит травма. Она хочет вернуться – выкладывает в инстаграм и фейсбук кадры своей физподготовки. А выходит и оп – в первом круге опять снимается из-за травмы. И еще больше давления на нее. Может, залечит травму и еще на US Open выступит. Это только она знает», – сказал Давыденко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Выступая на Уимблдоне-2019, Шарапова из-за травмы снялась с матча против француженки Полин Пармантье.

Давыденко – победитель 21 турнира ATP.

Шарапова – о лунной походке Пармантье: «Только собиралась вздремнуть, как мне прислали это»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android