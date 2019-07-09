Мужчины

Фавориты

Роджер ФедерерGetty Images

Федерер, Надаль и Джокович еще не проходили стадию на этом турнире настолько легко. Самый непростой с точки зрения рейтинга соперник достался Роджеру: Маттео Берреттини был посеян под 16-м номером, но выдал настолько сырой и слабый матч, что после него Барбара Шетт и Матс Виландер задавались вопросом – а стоило ли ставить итальянца на Центральный корт. Роджер был лучше абсолютно во всем, а наибольшего преимущества добился по невынужденным ошибкам – допустил всего 5, тогда как соперник – 23.

Надаль не испытал сложностей во встрече с Жоау Соузой, который стадией ранее провел пятисетовик против Эванса. Португалец ужасно начал матч, сразу отстав на четыре гейма. Потом Жоау освоился, но Надаля было уже не остановить. Испанец очень здорово перемещался по корту, будто у него под ногами была не трава, а любимый песок. Кто знает, но с такой игрой испанец легко может замахнуться на титул.

Видео - Соуза интересно атаковал и саркастически улыбался, понимая – такого Рафу не переиграть 03:53

Джокович также без видимых проблем расправился с Юго Умбером. Многие эксперты, в том числе Виландер, отметили француза по матчу против Оже-Альяссима, но в этот раз он растворился на корте. Серб ни разу не позволил сопернику добраться до брейк-пойнтов, а сам реализовал четыре и комфортно победил в трех партиях.

Остальные

Сенсация дня – победа Гуидо Пельи над Милошем Раоничем. Канадец вел 2:0 по сетам, проиграл третью, но в четвертой подавал на итог при счете 5:3, а в итоге собирается домой. Пелья вовремя сделал брейк и дожал соперника на тай-брейке. В решающей партии аргентинец, который ранее не доходил до четвертьфинала ни на одном «Шлеме», уверенно подавал и клал мяч по месту в острые моменты. Раонич же сломался: в трех геймах подряд он имел «меньше», и на последнем мяче допустил грубую ошибку у сетки.

Остальные матчи завершились в пользу букмекерских фаворитов: легко выиграл свою встречу Баутиста (в трех сетах у Пэра); Нисикори впервые на турнире отдал партию, но выбил Кукушкина; Куэрри расправился с Сандгреном, а Гоффен удалил Вердаско, который не реализовал четыре сетбола в первой партии, взял вторую и все равно вылетел.

Женщины

Фавориты

Серена УильямсGetty Images

Эшли Барти, которая не проигрывала 15 матчей и полным ходом шла к очередному титулу, сошла с дистанции. Австралийка мощно начала матч против Риске, выиграла сет с солидным игровым преимуществом, но затем посыпалась. Во втором и третьем сетах у лидера рейтинга пропала острата в ударах, а к резанным американка привыкла. В итоге Элисон выиграла третий матч на турнире, отыграв дефицит в сет.

Видео - Барти взяла первый сет, а дальше лишь провожала взглядом мячи после ударов Риске 03:19

Еще одна претендентка на трофей Каролина Плишкова также вела с преимуществом в сет, но сначала проиграла вторую партию на тай-брейке, а в решающей дважды не подала на четвертьфинал – сначала при счете 5-4, а затем при 11:10. Еще чешке не подфартило на матчболе соперницы – Мухова пробила в трос, и мяч предательски упал на стороне третьей ракетки мира.

Серена Уильямс катком прошлась по Карле Суарес. Все, что делала по ходу встречи испанка – отыгрывала многочисленные брейк-пойнты, которых у Серены было аж 11 штук. В итоге американка в седьмой раз обыграла соперницу и ни разу не отдала ей партию.

Остальные

Кори Гауфф в четвертый раз вышла на корт, но на этот раз проиграла. Симона Халеп оказалась для 15-летней американки непреодолимой преградой, к тому же по ходу матча Кори испытывала некоторые проблемы со здоровьем – во втором сете она вызывала физио, но этот финт кардинально ничего не поменял.

Джоанна Конта оформила камбэк против Петры Квитовой. Чешка провела абсолютно разные первую и вторую-третью партии. Хотя в конце матча Петра выдавила один брейк и сократила отставание до минимума, Конта под давлением собственных трибун добилась успеха.

Победили также Свитолина, Чжан и Стрыцова – чешка пробилась в четвертьфинал впервые с 2013 года.

«Федерер – гений, мутант или аватар». Великий американский писатель – о величии Роджера

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