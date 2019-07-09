В понедельник журналист Бен Ротенберг намекнул, что несправедливо было ставить встречу Рафаэля Надаля с Жоау Соузой на Центральный корт Уимблдона, в то время как матчи Эшли Барти – Элисон Риске и Симона Халеп – Кори Гауфф были отправлены на корты рангом ниже.

Этот вопрос задали самому Надалю на пресс-конференции.

– В современном теннисе, мне кажется, я значу немного больше, чем Эшли, даже если она лучшая теннисистка мира, победила на «Ролан Гаррос» и играет невероятно хорошо.

– Она первая ракетка мира.

– Я вторая ракетка мира и у меня 18 титулов на «Шлемах», – заявил Надаль.

Барти проиграла в 1/8 финала американке Элисон Риск. А вот Надаль уверенно обыграл португальца Соузу и шагнул в четвертьфинал.

Ранее во время «Ролан Гаррос» WTA раскритиковала организаторов за решение провести женские полуфиналы не на главном корте Филиппа Шатрие.

Соуза интересно атаковал и саркастически улыбался, понимая – такого Рафу не переиграть

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