Eurosport
«В теннисе я значу больше». Надаль – о том, почему на Центральном корте играл он, а не Барти
Не поспоришь.
В понедельник журналист Бен Ротенберг намекнул, что несправедливо было ставить встречу Рафаэля Надаля с Жоау Соузой на Центральный корт Уимблдона, в то время как матчи Эшли Барти – Элисон Риске и Симона Халеп – Кори Гауфф были отправлены на корты рангом ниже.
Этот вопрос задали самому Надалю на пресс-конференции.
– В современном теннисе, мне кажется, я значу немного больше, чем Эшли, даже если она лучшая теннисистка мира, победила на «Ролан Гаррос» и играет невероятно хорошо.
– Она первая ракетка мира.
– Я вторая ракетка мира и у меня 18 титулов на «Шлемах», – заявил Надаль.
- Барти проиграла в 1/8 финала американке Элисон Риск. А вот Надаль уверенно обыграл португальца Соузу и шагнул в четвертьфинал.
- Ранее во время «Ролан Гаррос» WTA раскритиковала организаторов за решение провести женские полуфиналы не на главном корте Филиппа Шатрие.
Соуза интересно атаковал и саркастически улыбался, понимая – такого Рафу не переиграть