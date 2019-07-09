Ни один вид спорта не связан с каким-либо спонсором так же сильно, как теннис с часами. Реклама Rolex на Уимблдоне и отчеты Forbes о контрактах Федерера, Надаля и Джоковича с главными брендами превратились в обыденность – фанаты часто не задумываются, почему именно этот бизнес настолько сильно интегрировался в теннис. Однако Rolex, Richard Mille, TAG Heuer и другие компании выбрали этот спорт не произвольно: у тенниса со временем особые отношения.

Точная история происхождения странной системы подсчета очков неизвестна – существует несколько версий равной правдоподобности. По одной из них в средневековых Франции и Англии счет очков соответствовал движению стрелки больших часов рядом с кортами: никто бы не заметил перехода на одно деление, поэтому сначала стрелка перемещалась на 15 делений, потом на 30 и на 40. Прохождение полного циферблата обозначало завершение гейма без судьи с микрофоном и инфографики.

В теннисе одинаково важны ощущения времени и пространства. Достаточно одного неверного движения или лишней секунды – оказываешься в слабой позиции, а соперник гоняет тебя по корту мощными форхендами. Цена позиционной ошибки в теннисе так же сильна, как в гольфе или снукере, но при этом он сочетает в себе тактику, скорость и физику – идеальный теннисист напоминает скоординированную точную машину. Отсюда уже легко перейти к идее часового механизма.

Рафаэль НадальGetty Images

Правила тенниса также уделяют времени особое внимание, а сами теннисисты используют его как инструмент психологического воздействия. Формально игрок должен подать через 20 секунд после предыдущего розыгрыша, на смену половин отводится 90 секунд, на отдых между сетами – две минуты. Все точно расписано, но теннисисты часто не соблюдают регламент. Самый яркий пример – Надаль. Рафа всегда использует для подачи чуть больше необходимого времени. Так он напоминает сопернику, кто главная звезда на корте.

В отличие от Надаля, для которого ритуалы важнее пунктуальности, Федерер – символ швейцарской точности и элегантности. Неудивительно, что именно Роджер – самый узнаваемый амбассадор Rolex, а главной ассоциацией с элегантными часами давно стал консервативный Уимблдон, на котором Федерер побеждал рекордные восемь раз. Чаще всего швейцарец вспоминает о шестой победе в 2009-м, когда он превзошел кумира Пита Сампраса, а на самом запоминающемся кадре с награждения выделяются наручные часы триумфатора.

Rolex заключил первое соглашение с Уимблдоном в 1978-м, но именно контракт с Федерером усилил влияние бренда в теннисе в конце 2000-х: в 2008-м компания стала официальным партнером Australian Open, а через девять лет – US Open. В этом сезоне Rolex дебютировал как официальный хронометрист Открытого чемпионата Франции и собрал «Большой шлем». Сделка с часовщиками пришлась «Ролан Гаррос» очень кстати: организаторы турнира санкционировали масштабное и дорогое обновление – в том числе и легендарного корта Филиппа Шатрие.

Розничные продажи бренда в 2018-м составили больше 11 миллиардов евро. С одной стороны, часы популярны благодаря узнаваемому названию и имиджу, с другой – Rolex все равно уделяет огромное внимание рекламе и тратит на маркетинг примерно 180 миллионов евро в год. Директор Rolex по коммуникациям и бывший теннисист Арно Бёч рассказал, что треть этого бюджета уходит на контракты с турнирами.

«Rolex всегда ассоциировался с соревнованиями, на которых важна дисциплина – объяснил принципы бренда Бёч. – У каждого турнира «Большого шлема» своя личность, идентичность и локация. Для нас это важно, но в то же время компания ассоциирует себя с человеческой, эмоциональной стороной спорта и с опытом конкретных людей». Функционер прав: швейцарцы уделяют теннисистам то же внимание, что и турнирам. Кроме Федерера, их официально представляют Дель Потро, Циципас, Хачанов, Тим и Пуй, каждый из которых поблескивает на фотосессиях стильными часами.

Но Rolex – не монополист в теннисе. В прошлом году TAG Heuer заключил сделку с Next Gen и представил часы на турнире талантливых юниоров в Милане. Другая компания Richard Mille сосредоточилась не на турнирах, а на спортсменах. Теннис хорош для часовщиков еще и потому, что правила не запрещают игрокам выходить на корт в атрибутике – в футболе Кирьос не смог бы играть в серьгах. Именно поэтому Richard Mille требует от главных амбассадоров – Надаля и Зверева – не только позировать в часах для журналов, но и выступать на корте, не снимая браслетов.

Часовщики проявляют тщательность, соответствующую духу тенниса. Разработанная под Надаля именная лимитированная коллекция RM 27-03 Rafael Nadal Tourbillon была выполнена в оранжевом цвете, но специально к Уимблдону Рафе создали белый экземпляр, который соответствовал дресс-коду турнира. Изящный аксессуар стоил 650 тысяч евро. На окантовке часов Seiko, в которых выступает Джокович, желтым выделены Лондон, Париж, Нью-Йорк и Мельбурн – четыре главных города на теннисной карте.

Пока крупнейшие бренды часов бьются за рекламу на теннисных турнирах, спорт зарабатывает достаточно для развития: благодаря спонсорским соглашениям модернизируют корты и улучшают условия для игроков, а сами теннисисты вышли на медийный уровень кинозвезд. В 2017-м Forbes провел исследование и подсчитал: суммарная стоимость часов, в которых теннисисты появлялись на кортах или мероприятиях Уимблдона составила почти 2,5 миллиона евро.

Часы остаются символом тенниса, но при этом их использование на корте лишено практической необходимости. В 2005-м компания Winset анонсировала линейку The Winset Tennis Scoring, которая позволяла следить за счетом в отдельных геймах, сетах и матчах, но из-за производственных проблем идею свернули. 10 лет спустя бывший теннисист Энди Рам и бизнесмен Энон Ланденберг организовали краудфандинг для создания умных часов Pulse Play. По проекту браслеты имели продвинутую статистику, которой можно обменяться с коллегами. Создатели мечтали о виртуальном сообществе теннисистов, однако их стартап тоже не стал сенсацией и заглох на стадии разработки.

Кажется, теннису не нужны часы со специальными функциями – аксессуар и спорт и так отлично сочетаются. Детали часов Федерера, Надаля и Джоковича – такое же искусство, как выступления, сделавшие этих теннисистов легендами. Представить спорт без них невозможно – как и без элегантных и стильных браслетов на их запястьях.

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