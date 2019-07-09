Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на 10 тысяч долларов за повреждение тренировочного корта.

Инцидент произошел в выходные перед стартом Уимблдонского турнира. Серена в одном из эпизодов так разозлилась, что сломала ракетку об покрытие корта, сообщает журналист Daily Mail Майк Диксон.

Серена дошла до 1/4 финала, где сыграет с Элисон Риске. Это уже принесло ей 294 тыс фунтов (367 тыс долларов) призовых.

Уильямс-младшая побеждала на английском мэйджоре 7 раз: в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 годах.

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