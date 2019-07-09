Первая ракетка Украины Элина Свитолина расправилась с представительницей Чехии Каролиной Муховой и пробилась в полуфинал Уимблдона-2019. Матч, продолжавшийся 1 час 34 минуты, завершился со счетом 7:5, 6:4.

В первом сете Элина отыгралась со счета 2:5. При этом на старте матча (со второго по пятый гейм) Мухова выиграла 16 мячей против одного у соперницы. Свитолина уступила Каролине по виннерам (24-34), но была аккуратнее (16 против 31 невынужденной ошибки).

Полуфинал Уимблдона – лучший результат Свитолиной на мэйджорах. Ранее она по два раза выходила в четвертьфинал Australian Open (2018, 2019) и «Ролан Гаррос» (2015, 2017).

В 1/2 турнира Элина сойдется с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Свитолина ведет в противостоянии с румынской теннисисткой, соперницы ни разу не встречались на траве.

Отношения Свитолиной и Монфиса обречены. Им стоило взять пример с Шараповой и Димитрова

Качай приложение Eurosport для iOS или Android