Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в фотосессии для августовского номера журнала о моде Harper's Bazaar.

Также Серена дала Harper's Bazaar интервью, где рассказала о событиях, которые происходили с ней после финала US Open-2018. «Каждую ночь после того финала, когда я пыталась заснуть, в моей голове возникали неразрешенные вопросы. Как они могли сломать мою игру в финале «Большого шлема»? Если бы я была мужчиной, попала бы я в аналогичную ситуацию? В чем разница? В том, что я не мужчина, а женщина?

Шли дни, а я все еще не могла обрести покой. Тогда я обратилась к терапевту. Я искала ответы на свои вопросы, и, хоть я и прогрессировала в этом направлении, я все еще не была готова к тому, чтобы снова взять в руки ракетку», – приводит слова Серены сайт Harper's Bazaar.

В финале US Open-2018 Серена получила два предупреждения от арбитра Карлоса Рамоса, после чего назвала его лжецом и вором и обвинила в сексизме.

В полуфинале Уимблдона-2019 Уильямс-младшая сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.

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