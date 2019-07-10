Британская теннисистка Йоханна Конта после поражения в четвертьфинале Уимблдона от Барборы Стрыцовой вступила в перепалку с журналистом.

– Я смотрю на цифры: 33 невынужденных ошибки. У вас был смэш, который вы пробили прямо в нее. В конце третьего сета – двойная ошибка, смазанный драйв-воллей. Вы не анализируете то, как играете во время важных розыгрышей? Можно говорить, что соперница все сделала хорошо, но были моменты, которые вы могли сыграть лучше.

– Это ваше профессиональное теннисное мнение?

– Нет, это мнение зрителя, который поддерживал вас, как и все на Центральном корте. А цифры от IBM.

– Ладно. Не думаю, что стоит так грубо на меня набрасываться. По-моему, я всегда очень открыто с вами разговариваю, говорю, что думаю. Если вы не хотите принимать этот ответ или не согласны – ладно. Я все равно верю в тот теннис, в который играю. Верю в то, как боролась. Да, мне больше нечего сказать.

– Я просто спрашиваю человека, который вроде бы хочет чему-то научиться, однажды выиграть «Большой шлем». Разве вы...

– Пожалуйста, не надо меня поучать.

– Я не поучаю.

– Нет, нет, поучаете. Тон неуважительный, поучающий. Я профессиональная теннисистка, которая сегодня сделала все, что могла. Больше говорить нечего», – сказала Конта.

Стрыцова впервые вышла в полуфинал «Шлема».

В 33 года она стала самой возрастной теннисисткой впервые добившейся такого результата.

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