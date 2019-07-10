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«Всегда в душе была Мстителем». Серена оставила на корте вмятины и осколки ракетки
Шокирующее признание.
Американская теннисистка Серена Уильямс не знает, насколько сильно повредила тренировочный корт Уимблдона, за что была оштрафована на 10 тысяч долларов.
«Я буду рада, если вы мне ответите на этот вопрос. Я всегда в душе была Мстителем. Может быть, я суперсильная. Не знаю», – цитирует Серену Daily Mail.
- В пятницу перед стартом турнира Серена четыре раза ударила по корту ракеткой, оставив вмятины и осколки в покрытии.
- В полуфинале Уимблдона Уильямс сыграет с Барборой Стрыцовой.
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