Американская теннисистка Серена Уильямс не знает, насколько сильно повредила тренировочный корт Уимблдона, за что была оштрафована на 10 тысяч долларов.

«Я буду рада, если вы мне ответите на этот вопрос. Я всегда в душе была Мстителем. Может быть, я суперсильная. Не знаю», – цитирует Серену Daily Mail.

В пятницу перед стартом турнира Серена четыре раза ударила по корту ракеткой, оставив вмятины и осколки в покрытии.

В полуфинале Уимблдона Уильямс сыграет с Барборой Стрыцовой.

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