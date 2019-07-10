На Уимблдонском турнире определилась первая полуфинальная пара мужского одиночного разряда.

Первая ракетка мира и действующий обладатель трофея Новак Джокович встречался с Давидом Гоффеном из Бельгии. Борьба разгорелась и закончилась в первом сете – 6:4, 6:0, 6:2 в пользу Ноле.

За 1 час 57 минут Джокович выполнил 3 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. У Гоффена 4 эйса, 1 брейк и 5 двойных.

В параллельной игре Роберто Баутиста-Агут одолел Гвидо Пелью – 7:5, 6:4, 3:6, 6:3. Матч растянулся на 3 часа 7 минут. У Баутисты 4 эйса, 1 двойная и 4 брейка. Пелью не спасли 14 подач навылет, он реализовал только 2 брейк-пойнта и допустил 5 двойных.

Джокович – четырехкратный победитель Уимблдона.

Баутиста-Агут впервые сыграет в полуфинале мэйджора.

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