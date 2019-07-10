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Маррей и Серена проиграли в третьем раунде микста
Сказочный дуэт не стал золотым.
Американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей завершили выступление в смешанном разряде Уимблдона. В третьем круге звездный дуэт не совладал с лидерами посева Бруно Соаресом (Бразилия) и Николь Меличар (США) – 3:6, 6:3, 3:6.
В четвертьфинале обидчики Энди и Серены сыграют против пары Матве Мидделькоп/Яе Чжаосюань (Нидерланды/Китай)
- Маррей – двукратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде.
- У Серены 7 побед в одиночках и 6 – в женских парах.
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