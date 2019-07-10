Американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей завершили выступление в смешанном разряде Уимблдона. В третьем круге звездный дуэт не совладал с лидерами посева Бруно Соаресом (Бразилия) и Николь Меличар (США) – 3:6, 6:3, 3:6.

В четвертьфинале обидчики Энди и Серены сыграют против пары Матве Мидделькоп/Яе Чжаосюань (Нидерланды/Китай)

Маррей – двукратный чемпион Уимблдона в одиночном разряде.

У Серены 7 побед в одиночках и 6 – в женских парах.

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