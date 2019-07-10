Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль выиграли свои четвертьфинальные матчи и встретятся в полуфинале Уимблдона.

Федерер в четырех сетах победил японца Кэя Нисикори со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4. Надаль отправил домой Сэма Куэрри из США – 7:5, 6:2, 6:2.

Для Роджера и Рафы это первая встреча в Лондоне с 2008 года. В 2006-08 годах они трижды разыгрывали титул в финале. Федерер выиграл первые две битвы, но в 2008 сильнее был Надаль. Финалы 2007-го и 2008-го входят в число лучших матчей в истории тенниса.

Полуфинал состоится 12 июля.

В тот же день второго финалиста определят Новак Джокович и Роберто Баутиста-Агут.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android