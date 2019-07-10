Швейцарец Роджер Федерер стал первым теннисистом, который выиграл 100 матчей в рамках одного «Большого шлема».

В среду Федерер в четырех сетах выиграл у японца Кэя Нисикори в 1/4 Уимблдона и одержал 100-ю победу на лондонском мэйджоре. Второй по этому показателю – Джимми Коннорс (98 побед на US Open), третий – снова Федерер (97 побед на Australian Open).

В полуфинале Уимблдона-2019 Федерер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Надаль, который 12 раз побеждал «Ролан Гаррос», имеет на счету 93 выигранных матча на парижском мэйджоре.

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