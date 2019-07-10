Мужчины

На пути Новака Джоковича встал Давид Гоффен, самый молодой участник четвертьфиналов у мужчин (при том что бельгийцу уже 28). Первый сет вселил в трибуны надежды на долгий упорный и красивый матч. Гоффен заставил именитого соперника попотеть уже во втором гейме двумя брейк-пойнтами, а потом все-таки взял чужую подачу – 4:3. Это был переломный момент, но не такой, как хотелось бы Давиду. Джокович отрезвился, сделал обратный брейк и взял 10 геймов подряд, после чего уже не выпускал нитей игры – 6:4, 6:0, 6:2.

Видео - Удар в обход сетки, двойной твинер и прочие прелести победы Джоковича над Гоффеном 05:28

В полуфинале сербу точно бы достался дебютант столь поздней стадии «Шлемов», причем Роберто Баутиста-Агут и Гвидо Пелья представляют страны, славящиеся скорее грунтовиками: Испанию и Аргентину. Роберто взял два первых сета, после чего Пелья врубил двигатели. Сразу в памяти всплыли события предыдущего круга, когда Гвидо горел 0-2 Раоничу, а в итоге сотворил апсет. Но Баутиста-Агут явно тот матч посмотрел и в четвертой партии забрал-таки путевку в полуфинал – 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

Видео - Баутиста-Агут в четырех сетах дожал Пелью и разбавил звездный по именам полуфинал 03:15

Два четвертьфинала вечерней сессии вызывали особый интерес, поскольку Лондон мечтал получить в полуфинале классическое противостояние. Но надежды сразу зашатались: Кэй Нисикори неожиданно уперся и взял стартовый сет у Роджера Федерера. Маэстро тут же успокоил болельщиков и затащил второй сет за 23 минуты. Третья и четвертая партии прошли в борьбе, но с одинаковым исходом: 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

У триумфа Роджера есть приятная деталь: он первым выиграл 100 матчей на одном турнире «Большого шлема». «Я даже не думал о сотне в момент, когда выиграл матч. Позже, когда я раздавал автографы, болельщик напомнил мне, и я подумал: «Ох, точно!», – скромно заметил после игры Федерер.

Видео - Федерер заставил болельщиков поволноваться в первом сете, но в итоге закрыл Нисикори убойным эйсом 04:36

Рафаэль Надаль в противостоянии с Сэмом Куэрри взял пример со своих заклятых соперников: самым жестким стал первый сет. Надаль быстро повел с брейком, но при счете 4:3 американец забегал – последние геймы вырывались с кровью, Рафа слил собственную подачу и упустил четыре сетбола. При счете 6:5 испанцу пришлось отыграть три брейк-пойнта, чтобы избежать лотереи в виде тай-брейка.

Дальше пошло по накатанной – 7:5, 6:2, 6:2.

Видео - Надаль прикончил Куэрри, как будто грунтовый сезон не заканчивался 03:35

Федерер и Надаль встретятся на Уимблдоне впервые после легендарного финала-2008. Кто бы в тот день мог подумать, что и спустя 11 лет пожилые Рафа и Роджер будут доминировать в туре вместе с таким же стариком Новаком?

Женщины

Серене Уильямс неожиданно потребовалось три сета, чтобы пройти дебютантку четвертьфиналов Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3. Серена не очень хорошо держала собственную подачу: она дважды уступала с брейком еще в первой партии, а во второй проиграла подачу при счете 4:4, после чего даже взяла медицинский таймаут.

Когда Серена проиграла первый же гейм на подаче в третьем сете, запахло жареным, но 23-кратная чемпионка «Шлемов» тут же сделала ответный брейк. Ключевым восьмой гейм. Он же стал самым длинным. Серена не реализовала три скрытых матчбола, после чего Риске имела больше, но не подала. На четвертом брейк-понте Элисон просто сотворила двойную – 5:3. В решающем гейме Серена уже чувствовала себя в своей тарелке.

Видео - Серена в тяжелом матче справилась с Риске и сотрясла Британию диким ревом 03:07

Другая экс-первая ракетка планеты Симона Халеп впервые сыграет в полуфинале Уимблдона. Началось все для румынки ужасно: Чжэн Шуай быстро повела 4:1, но затем испугалась собственной прыти. В шестом гейме китаянка заработала четыре брейк-пойнта и не реализовала, а затем подарила Симоне ответный брейк. Халеп победила на тай-брейке, а во втором сете никакой борьбы не было – 7:6(4), 6:1.

Видео - Чжэн испепеляла Халеп в первом сете, но в итоге сгорела сама 03:16

Все свои 15 финалов и 13 титулов Элина Свитолина добыла либо на харде, либо на грунте. Тем удивительнее, что прорыв украинки на «Шлемах» произошел именно в Лондоне. Каролина Мухова не хотела ограничиваться выносом тезки-соотечественницы Плишковой и первый полуфинал «ТБШ» достался Элине в упорном, но двухсетовом бою – 7:5, 6:4.

Видео - Свитолина установила рекорд на мэйджорах – первое появление украинки в полуфинале «Шлема» 03:08

Теперь Элина сыграет с Халеп. У украинки преимущество в личных встречах – 4-2 – но единственный матч на «Шлемах» выиграла румынка. В том знаменитом четвертьфинале «Ролан Гаррос»-2017 Свитолина вела 6:3, 5:2, но в итоге отдала сет на тайбрейке, а в третьей партии получила баранку. Тогда, возможно, и родился у Свитолиной комплекс мэйджоров.

Как и Свитолина, Барбора Стрыцова впервые вошла в четверку сильнейших yf «Шлемt». Заодно устроила коллапс любимице местных болельщиков Йоханне Конте – 7:6(5), 6:1. Теперь чешка попробует повторить это с Сереной.

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