Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою силу перед полуфиналом Уимблдона, где он встретится со швейцарцем Роджером Федерером.

«Не думаю, что мы так уж прибавляем с годами. Скорее, мы просто добавляем в игру аспекты, которые могут компенсировать то, что мы теряем из-за возраста. И, само собой, мы любим свой спорт, уважаем его – это основная причина, по которой мы по-прежнему находимся на вершине.

Я лучше подаю? Об этом я вам и говорю. Сейчас я не могу бегать столько, сколько бегал раньше, поэтому мне приходится улучшать подачу. Я многие вещи делаю лучше, чем раньше, но это не значит, что я играю лучше, чем в молодости. Мы с Роджером отлично научились распоряжаться своими активами», – цитирует 33-летнего Надаля «Чемпионат».

Надаль и Федерер сыграют завтра, 12 июля.

Рафа занимает второе место в текущем рейтинге ATP, уступая сербу Новаку Джоковичу.

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