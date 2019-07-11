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Надаль: «Мы с Роджером любим свой спорт – это главная причина, по которой мы по-прежнему на вершине»

Надаль: «Мы с Роджером любим свой спорт – это главная причина, по которой мы по-прежнему на вершине»
Eurosport

28 мин. назад

Ждем яркого полуфинала.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свою силу перед полуфиналом Уимблдона, где он встретится со швейцарцем Роджером Федерером.

«Не думаю, что мы так уж прибавляем с годами. Скорее, мы просто добавляем в игру аспекты, которые могут компенсировать то, что мы теряем из-за возраста. И, само собой, мы любим свой спорт, уважаем его – это основная причина, по которой мы по-прежнему находимся на вершине.

Я лучше подаю? Об этом я вам и говорю. Сейчас я не могу бегать столько, сколько бегал раньше, поэтому мне приходится улучшать подачу. Я многие вещи делаю лучше, чем раньше, но это не значит, что я играю лучше, чем в молодости. Мы с Роджером отлично научились распоряжаться своими активами», – цитирует 33-летнего Надаля «Чемпионат».

  • Надаль и Федерер сыграют завтра, 12 июля.
  • Рафа занимает второе место в текущем рейтинге ATP, уступая сербу Новаку Джоковичу.

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